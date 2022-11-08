Премьера фильма состоится 23 декабря 2022 года на Netflix.

Вышел новый трейлер детективной комедии "Достать ножи: Стеклянная луковица" (Glass Onion: A Knives Out Mystery), которая станет продолжением хитового фильма 2019 года.

Премьера фильма состоится 23 декабря 2022 года на Netflix. Как и в предыдущем фильме, в центре сюжета окажется детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Удача Логана", "Девушка с татуировкой дракона"). Собственно, он будет единственным персонажем, который вернется в сюжет из фильма 2019 года.

На этот раз эксцентричный детектив отправится в путешествие в Грецию, где технологический магнат Майлз Брон устраивает вечеринку для своих друзей. Чтобы развлечь гостей, он придумывает игру, участники которой должны раскрыть убийство. Однако вскоре происходит настоящее убийство, и каждый из колоритных персонажей имеет свои мотивы для этого. Детектив Бенуа Бланк должен докопаться до истины до того, как погибнет еще кто-то.

Также в фильме сыграли Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Икс", "Бердмен"), Итан Хоук ("Гаттака", "Варяг", "Лунный рыцарь"), Жанэль Моне ("Лунное сияние", "Антебеллум"), Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "ВандаВижен"), Джессика Хенвик ("Матрица: Воскрешение", "Серый человек"), Кейт Хадсон ("Как отделаться от парня за 10 дней", "Война невест"), Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Армия мертвецов", "Дюна") и другие.

Режиссером фильма выступит Райан Джонсон, который также поставил первый фильм.

Фильм "Достать ножи" 2019 года – что известно

Первый фильм из серии "Достать ножи" был снят Media Rights Capital и распространялся компанией Lionsgate в конце 2019 года. Фильм оказался крайне успешным как в прокате, собрав более 300 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов, так и у критиков. Также фильм получил немало престижных наград и номинаций, в частности, Райан Джонсон был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Фильм сумел подкупить зрителей оригинальным сюжетом, который вращался вокруг расследования убийства эксцентричного писателя культовых детективов Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия, а также красивой картинкой и тонким юмором, в стиле классических английских детективов Агаты Кристи. Кроме того, фильм запомнился звездным актерским составом – Дэниел Крейг, Ана Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон, Майкл Шеннон, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер и другие.

Первые слухи о том, что "Достать ножи" могут получить продолжение, появились практически сразу после выхода фильма на экраны. Однако уже тогда отмечалось, что если у него и будет продолжение, то оно будет не связано с первой частью, а будет вращаться вокруг нового дела героя Крейга. Впоследствии стало известно, что стриминговый гигант Netflix выложил 450 миллионов долларов за права на выпуск еще двух частей хитовой детективной комедии "Достать ножи".

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