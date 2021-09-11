На фоне ожиданий полномасштабного восстановления работы кинотеатров компания откажется от одновременной трансляции премьер на стриминговом сервисе Disney+.

Кинокомпания Walt Disney предоставит кинотеатрам эксклюзивное право на премьеры фильмов, которые выйдут в прокат до конца этого года. На фоне ожиданий восстановления работы кинотеатров компания откажется от одновременной трансляции релизов на стриминговом сервисе Disney+.

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После мировой премьеры анимационного фильма "Энканто", назначенной на 24 ноября, в течение последующих 30 дней его можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Другие фильмы Disney, в том числе "Вечные", "Вестсайдская история", "Последняя дуэль", "King’s Man: Начало", выйдут на стриминге через 45 дней после премьеры в кинотеатрах, сообщает Reuters.

Выход фильмов Disney в кинотеатрах и на стриминге: детали

В период пандемии коронавируса Disney начала выпускать фильмы в прокат одновременно в кинотеатрах и на Disney+. В результате некоторые актеры, чей гонорар зависел от кассовых сборов, лишились части выплат. В связи с этим актриса Скарлетт Йоханссон, исполнившая главную роль в фильме "Черная вдова",подала иск в суд Лос-Анджелеса в отношении компании. Disney тогда посчитала претензии необоснованными, так как актриса получила дополнительные средства сверх уже выплаченных $20 млн.

Ранее ассоциация владельцев кинотеатров также раскритиковала Disney за одновременный выпуск фильма "Черная вдова" в стриминге и кинотеатрах. Она посчитала, что это решение стало причиной обвала сборов во второй уикенд и способствовала распространению пиратской копии фильма. Картина "Черная вдова" вышла в прокат 9 июля, собрав $156 млн в США и $160 млн в других странах, передает kommersant.

Автор: Ирина Погорелая