Балана и его подопечную осыпали комплиментами в комментариях к видео.

В финале шоу "Танцы со звездами" зрителей ждал сюрприз - дуэт Дана Балана со экс-подопечной, участницей вокального шоу "Голос країни-10" Индирой Едильбаевой.

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Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Танцев со звездами". Дуэтная композиция называется "Дышат о любви".

На сцену Едильбаева вышла в черном мини-платье, подчеркнув свою идеальную фигуру. Балан тоже выбрал образ total black.

"Танцы со звездами 2020": кто победил в шоу

В сезоне 2020 в шоу "Танцы со звездами" победила пара Санта Димопулос-Макс Леонов. Но свой кубок Санта решила отдать Юлии Саниной.

Также в финале проекта устроили сюрприз для судьи проекта Григория Чапкиса — неожиданно на шоу прилетел из Америки его сын Грег.

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Автор: Ольга Робейко