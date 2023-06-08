Пока он не будет сниматься в фильмах.

Английский актер Том Холланд сообщил, что прекращает актерскую деятельность на целый год. Как оказалось, последние два года были очень напряженными для него.

За это время он снялся во множественных фильмах, однако больше всего его вымотали съемки в сериале "Переполненная комната".

"Шоу сломало меня. Был момент, когда я понял что-то вроде: "Мне нужен перерыв". Теперь беру годовой отпуск, и это результат того, насколько тяжелым было это шоу", - сказал Холланд в интервью ExtraTV.

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Он добавил, что за время работы над "Переполненной комнатой" он испытал столько эмоций, сколько не испытывал за всю свою жизнь. Тем более, он еще и занимал место продюсера сериала, из-за чего ему ежедневно приходилось решать какие-то проблемы.

"Это просто прибавило еще один уровень давления", - сказал актер.

Чем известен Том Холланд

Том Холланд - английский актер, который широкую известность получил после исполнения роли "Человека-паука" во вселенной Marvel. Дебютировал он в кино, исполнив роль Лукаса Беннетта в фильме "Невозможное" режиссёра Хуана Антонио Байона.

Также он появлялся в таких лентах как "Как я теперь люблю", "В сердце моря", "Волчий зал" и других.

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