Лента "Цензорка" получила награды в четырех главных номинациях национальной кинопремии "Солнце в сети".

Фильм "Цензорка" совместного производства Украины, Словакии и Чехии стал триумфатором Национальной кинопремии Словакии "Солнце в сети" (Slnko v sieti).

Как сообщает пресс-служба компании "Артхаус Трафик", картину отметили в четырех номинациях, включая "Лучший фильм". Также картина победила в категориях "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и "Лучшее исполнение главной женской роли" дл украинкой актрисы Ирины Кирьязевой.

"Цензорка" – дебютная полнометражная игровая картина словацкого режиссера и сценариста Петера Керекеша. Фильм рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми. Если бы не цвет униформы, было бы трудно сказать, кто есть кто.

"Цензорка" создана в копродукции Украины, Словакии и Чехии. Ленту снимали в Одессе в 2019 году. С украинской стороны – продюсер Денис Иванов (компания "Артхаус Трафик") при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Мировая премьера фильма "Цензорка" состоялась на Венецианском кинофестивале, где картину отметили наградой за лучший сценарий (Иван Остроховский, Петер Керекеш) в конкурсной программе "Горизонты". После этого успешная фестивальная история ленты продолжилась: она получила награду "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго, Награду арабских критиков за европейский фильм на Каирском международном кинофестивале, а также Гран-при Международного кинофестиваля Les Arcs во Франции.

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