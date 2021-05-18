Звезда смутилась из-за такого внимания к ее съемке для глянца.

Известная американская певица Билли Айлиш заявила о невиданном внимании со стороны пользователей сети к ее съемкам для британского глянца Vogue.

Об этом она рассказала в эфире The Late Show with Stephen Colbert.

Читайте такжеBRIT Awards-2021: список победителейТакое внимание ее порадовало, но в то же время заставило певицу задуматься над дальнейшей публикацией своих фотографий в Instagram.

"Мне кажется, что я хотела бы публиковать больше, если людей это волновало бы меньше. А теперь, когда так много людей обратило на это внимание, я даже не знаю. Мне страшно", – призналась поп-исполнительница.

2 мая звезда поделилась с фанатами фотографиями со свежей съемки для Vogue. Певица наконец открыла свое тело, примерив соблазнительное нижнее белье, и показалась с новой прической.

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Автор: Яна Ставская