В украинский прокат фильм от режиссера Греты Гервиг выйдет 20 июля 2023 года.

Кинокомпания Warner Brothers представила первый полноценный трейлер романтической комедии "Барби" (Barbie), основанной на культовой игрушке от Mattel.

В частности, из нового трейлера зрители узнали немного больше о сюжете фильма: после того, как Барби выгнали из "Страны Барби" за то, что она была неидеальной куклой, она отправляется в мир людей, чтобы обрести настоящее счастье. Вместе с ней на поиски приключений отправляется один из Кенов.

Главные роли в фильме исполнили Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон") и Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию", "Серый человек").

Также в фильме снимались Америка Феррера ("Как укротить дракона"), Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец"), Кейт Маккинон ("Охотники за привидениями", "Сенсация"), Уилл Феррелл ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Сводные братья"), Эмма Маки ("Сексуальное просвещение", "Смерть на Ниле"), Шути Гатва ("Сексуальное просвещение", "Доктор Кто"), Коннор Суинделлс ("Сексуальное просвещение"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пилигрим против мира"), Ариана Гринблатт ("65", "Любовь и монстры"), Кингсли Бен-Адир ("Тайное вторжение", "Острые козырьки") и многие другие актуальные кинозвезды.

Кроме того, пока что неизвестную роль получил Джон Сина ("Миротворец", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"). Хелен Миррен ("Калигула", "Королева", "Шазам 2", "Форсаж 9") выступит в роли рассказчика.

Режиссером фильма выступила актриса Грета Гервиг, которая ранее работала над такими лентами, как "Леди-Птица" и "Маленькие женщины".

В украинский прокат фильм выйдет 20 июля 2023 года.

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