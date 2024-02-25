Фильм "Оппенгеймер" снова стал рекордсменом по количеству наград.

В ночь с 24 на 25 февраля состоялась 30-я церемония награждения премии Гильдии киноактеров США. Статуэтки, по традиции, вручали тем актерам, которые отличились своими ролями в фильмах и сериалах в 2023 году.

Главным рекордсменом по количеству наград стала кинолента "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана, которая уже успела получить другие престижные кинонаграды, в частности, "Золотой глобус" и BAFTA.

В фильме рассказывается об американском физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы. Он проводил разработки и создал бомбы, которые были сброшены на японские Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Полный перечень победителей премии Гильдии кинокритиков США:

Мужская роль - Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший, фильм "Оппенгеймер"

Актер в драматическом сериале - Педро Паскаль, фильм "Последние из нас"

Актер в мини-сериале - Стивен Эн, фильм "Говядина"

Актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, фильм "Медведь"

Женская роль - Лили Глэдстон, фильм "Убийцы цветочной луны"

Женская роль второго плана - Да'Вайн Джой Рэндольф, фильм "Оставленные"

Актриса в драматическом сериале - Элизабет Дебики, фильм "Корона"

Актриса в мини-сериале - Али Вонг, фильм "Говядина"

Актриса в комедийном сериале - Айо Эдебири, фильм "Медведь"

Актерский состав в драматическом сериале - "Наследники"

Актерский состав в игровом кино - "Оппенгеймер"

Актерский состав в комедийном сериале - "Медведь".

Напомним, недавно были объявлены победители кинопремии "Берлинале-2024".

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