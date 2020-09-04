Сериал "Сага" расскажет зрителям о ключевых событиях украинской истории с 1914 по 2014 годы.

Alyosha выпустила новую чувственную песню "Птаха". Она станет саундтреком к историческому сериалу "Сага".

В своей новой работе Alyosha фокусирует внимание на силе слова. Как отметила артистка, песня “Птаха”, которая войдет в ее будущий лонг-плей, сразу родилась как саундтрек. Но картина, идея которой была бы созвучна с содержанием сингла, нашлась не сразу. Поэтому его релиз состоялся через четыре года с момента написания.

“Содержание сериала “Сага” резонирует с содержанием, что я вложила в трек. Песня по эмоциям, глубине и пониманию в унисон сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия”, - прокомментировала Alyosha.

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Сериал "Сага" расскажет зрителям о ключевых событиях украинской истории с 1914 по 2014 через призму жизни семьи Козак. Шесть поколений одной семьи спустя годы измен, обид и боли пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазич, Яков Кучеревский и другие.

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Автор: УНИАН