Источники рассказали журналистам, что в Disney давно искали повод для увольнения Карано.

Актриса Джина Карано была уволена из Lucasfilm и не вернется к своей роли в сериале «Мандалорец».

Читайте также"Мандалорец", "Борат-2": названы претенденты на премию "Золотой глобус"

Как сообщает THR, об этом говорится в заявлении компании.

«Джина Карано больше не работает с Lucasfilm и у компании нет планов работать с ней в будущем. Тем не менее, ее посты в соцсетях, очерняющие людей на основании культурной и религиозной идентичности – отвратительны и недопустимы», - заявили в Lucasfilm.

Отмечается, что в среду в соцсетях завирусился хэштег #FireGinaCarano в связи с постом актрисы в Instagram. Она высказала мнение, что сегодня быть в США республиканцем – все равно, что быть евреем в Германии во время Холокоста. Позже этот пост был удален, но у пользователей остались скриншоты.

Карано давно заработала себе скандальную славу, выражая в соцсетях непопулярное мнение. В ноябре она высмеивала ношение масок во время пандемии, а в период выборов президента США поддерживала Трампа и допускала, что Байден победил из-за фальсификаций.

Источники рассказали журналистам, что в Disney давно искали повод для увольнения Карано, и новый скандал стал последней каплей.

Больше новостей по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров