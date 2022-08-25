Какие-либо подробности о предстоящем сезоне "Академии Амбрелла" на данный момент не раскрываются.

Netfix продлил популярный супергеройский сериал "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy) на 4 сезон.

Об этом сообщается на странице сериала в Twitter.

Одновременно стало известно, что этот сезон станет для шоу последним.

Какие-либо другие подробности о предстоящем сезоне "Академии Амбрелла" на данный момент не раскрываются.

Отметим, первый сезон сериала "Академия Амбрелла", снятого на основе комиксов авторства вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэйа, вышел на Netflix 15 февраля 2019 года. На фоне небывалой популярности сериала, вскоре его продлили на второй сезон, премьера которого состоялась 31 июля 2020 года. Третий сезон шоу вышел 22 июня 2022 года.

В центре сюжета – семеро молодых людей со сверхъспособностями, рожденные в один день и усыновленные эксцентричным миллиардером сэром Реджинальдом Харгривзом. Он создает для них "Академию Амбрелла", где уникальные дети, которых называют по номерам, развивают свои необычные таланты и превращаются в команду супергероев. Позже их пути расходятся, но после смерти своего "отца" они вновь собираются вместе и вынужденно объединяются, чтобы предотвратить конец света.

Осторожно, впереди спойлеры!!!

За три сезона шоу герои трижды спасали мир, сорились между собой, влюблялись и встречали новых соратников. В третьем сезоне герои схлестнулись с командой супергероев-"воробьев" – в финале второго сезона выяснилось, что в новой реальности Реджинальд Харгривз усыновил других детей и вместо "Академии Амбрелла" основал "Академию Спэрроу". В финале третьего сезона герои утратили свои силы и разошлись каждый своей дорогой.

Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж (Ваня Харгривз / Виктор Харгривз / Номер Семь / Белая скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгривз / Номер Один / Космобой), Дэвид Кастанеда (Диего Харгривз / Номер Два / Кракен), Эмми Рэйвер-Лампман (Эллисон Харгривз / Номер Три / Слух), Роберт Шиэн (Клаус Харгривз / Номер Четыре / Сеанс), Джастин Х. Мин (Бен Харгривз / Номер Шесть / Ужас / Номер Два) и Эйдан Галлахер (Номер Пять).

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