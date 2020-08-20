На что пойти в кино с 20 августа: зависаем в Палм-Спрингс, поддерживаем украинское и вспоминаем Мстителей

Зависнуть в Палм-Спрингс / Palm Springs (США, 2020)

20 августа в украинский кинопрокат выходит фантастическая комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс». Фильм стал одним из хитов фестиваля независимого кино «Санденс» в конце января 2020 года. У критиков он получил преимущественно положительные отзывы за сильную актерскую игру, уверенную режиссуру и свежую оригинальную концепцию уже знакомого сюжета в ухе «День сурка». В то же время на IMDB его отметили хорошей оценкой 7,5 из 10.

УНИАН уже побывал на допремьерном показе фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» в Киеве и спешит без лишних спойлеров поделиться впечатлениями. Основной сюжет картины становится понятен уже по трейлеру, и режиссер весьма разумно не слишком долго раскачивается с завязкой, а сразу переходит к основным событиям, умудрившись уложить весь фильм в 90-минут так, чтобы зритель не заскучал.

Казалось бы, история совсем не новая: волей случая герои Энди Самберга («Бруклин 9-9», «Соседи», «Поп-звезда», «Субботним вечером в прямом эфире») и Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит», «Как я встретил вашу маму», «Черное зеркало», «Фарго») вынуждены проживать один и тот же день снова и снова. И все это в условиях свадьбы, на которой Найлз и Сара вовсе не главные герои. Прекрасно дополняет этот актерский дуэт Дж. К. Симмонс («Одержимость», «Ла-Ла Ленд», «Лига справедливости», «Защищая Джейкоба»), чей персонаж Рой хоть и второстепенный, но не менее яркий.

Стоит отметить, что адаптированное название киноленты «Зависнуть в Палм-Спрингс» весьма удачно описывает основной мотив фильма. И под «зависнуть» здесь можно понимать скорее не «полный отрыв», как может показаться на первый взгляд, а скорее «подвешенное состояние», в котором оказываются герои.

Именно поэтому «Зависнуть в Палм-Спрингс» нельзя назвать просто легкой комедией с парой-тройкой шуток «на грани». В какой-то мере фильм прекрасно иллюстрирует знакомую многим ситуацию из реальной жизни, когда люди проживают практически одинаково день за днем, оставаясь в одиночестве даже среди людей. Кто-то не может вырваться из этого замкнутого круга, кто-то не хочет, а кто-то и вовсе боится. Так они и «варятся» во всем этом, то радуясь моменту, то получая от жизни все, то впадая в отчаяние.

И последнее: как полагается современным американским комедиям, в фильме активно обыгрывается тема секса, а несколько самых дерзких шуток, так сказать, на грани фола, даже заставили нервно «ойкнуть» самых консервативных зрителей в зале.

Тесла / Tesla (США, 2020)

Образ легендарного изобретателя Николы Теслы, которого порой называют «человеком, который изобрел XX век», в последние годы обрел небывалую популярность в массовой культуре. Выдающийся ученый в области электротехники и радиотехники, а также автор целого множества теорий, «появлялся» в многочисленных сериалах – от «Доктора Кто» до «Пьяной истории», а также на больших экранах – от «Престижа» Нолана, где образ Теслы воплотил Дэвид Боуи, до недавней «Войны токов» с Николасом Холтом. И это уже не говоря о том, столько отсылок к персоне изобретателя нас поджидают на каждом шагу. Компания Илона Маска по производству электромобилей Tesla тоже названа в честь Николы Теслы!

Очевидно, интерес к персоне Теслы настолько велик, что американский независимый режиссер Майкл Алмерейда решил, что еще один фильм в честь изобретателя человечеству не помешает. На главную роль он пригласил номинанта на «Оскар» Итана Хоука, с которым он уже успел поработать ранее сразу в нескольких проектах («Гамлет», «Цимбелин»). Ну а извечного «соперника» Теслы Томаса Эдисона сыграл звезда «Твин Пикса» Кайл Маклахлен, который также ранее снимался у Алмерейды.

По итогам фестиваля Санденс фильм «Тесла» получил скорее положительные отзывы. Критики назвали проект смелым, амбициозным и свежим. Однако отметили, что создатели фильма, принимаясь за довольно избитый сюжет, пошли на риск, который не везде оправдался. Тем не менее, за потрясающую актерскую игру Итана Хоука все мелкие недостатки в сюжете «Теслы» можно простить.

Хищница / Rogue (Великобритания, ЮАР, 2020)

Любителей сильных женщин в кино, дающих жару самым крепким орешкам-мужчинам, может заинтересовать свежий боевик «Хищница». По сюжету, крутая девушка Саманта в исполнении красотки Меган Фокс, в последнее время чаще обитающей на страницах таблоидов, чем на киноэкранах, возглавляет команду наемников. Отряд отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную дочь местного губернатора. Но когда операция срывается, команда оказывается в самом сердце африканской пустыни, а по следам за ними идут не только похитители, но и разъяренные львы.

Интересно, что режиссер фильма М. Дж. Бассетт («Соломон Кейн», «Сайлент Хилл 2») изначально написал его сценарий со своей дочерью Изабеллой и планировал его как небольшой проект для души, однако продюсеры посчитали материал перспективным и решили сделать из него что-то большее.

Толока (Украина, 2020)

Новая прокатная неделя готовит кинозрителям сразу две премьеры украинского производства. Одна из них – историческая драма «Толока». Режиссером картины стал настоящий классик украинского кино Михаил Ильенко («Той, хто пройшов крізь вогонь», «Там вдалині, за рікою»), а в основу сюжета легло произведение Тараса Шевченко «У тієї Катерини хата на помості…». На работу над проектом ушли целых 8 лет и 28 миллионов бюджетных гривень.

Уже из трейлера становится понятно, что режиссер решил не зацикливаться на временном периоде, показанном в оригинальной балладе. Его сюжет охватывает несколько веков трагической истории Украины, включая самые последние события, а помимо исторических фактов здесь есть место фантастическим образам.

Главную роль в картине исполнила дочь режиссера, актриса и балерина Иванна Ильенко, а компанию ей на съемочной площадке составили многократный участник проектов Ильенко Дмитрий Линартович («Той, хто пройшов крізь вогонь») и народный артист Украины Богдан Бенюк.

Схидняк / Східняк (Украина, 2019)

Богдан Бенюк также исполнил главную роль во второй украинской кинопремьере недели – дорожной комедии «Східняк». В центре сюжета – украинский воин с позывным «Борода». Он – неугомонный оптимист, и способен решить любой вопрос. Вот и на этот раз он первый, когда надо отправиться в штаб, чтобы «выбить» необходимое для обеспечения своего подразделения. В напарники герой берет с собой молодого новичка по прозвищу «Режиссер». Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, встречаться с военными и гражданскими, попадая в разные смешные и не очень передряги.

С начала войны на Донбассе военная тематика плотно вошла в возрождающийся украинский кинематограф. И если изначально зрителю предлагали только тяжелые патриотические драмы про героев, то позже сюда добавились и более легкие комедийные киноленты. Очевидно, после прошлогодних «Наших котиков», украинские кинематографисты поняли, что на такие фильмы тоже есть спрос.

Мстители / The Avengers (США, 2012)

Ну а любителей комиксов на этой неделе порадует ретроспективный показ первой части уже легендарной саги киновселенной Marvel о мстителях, в которой Капитан Америка, Железный человек, Тор, Халк, Соколиный глаз и Черная вдова впервые объединят свои силы, чтобы дать отпор злодеям. На этот раз в лице бога обмана Локи и жутких инопланетных захватчиков.

С 20 августа зрители смогут в формате 3D вспомнить, с чего все начиналось, а также поностальгировать по золотой команде, чья история завершилась в 2019 году в «Мстителях. Финал». А, возможно, некоторые даже будут удивлены, что в этой картине 2012 года уже можно было проследить отсылки к финальной части «Саги бесконечности». Да и вообще, грех не посмотреть лишний раз на большом экране на Капитана Америка в исполнении Криса Эванса, который после финала распрощался с этой ролью.

Кинокомпания Marvel благодаря «Саге бесконечности» за последнее десятилетие стала настоящим феноменом в массовой культуре, изменившим не только жанр комиксов на больших экранах, но и весь кинематограф. Создатели концепции умудрились органично растянуть на 10 лет проект из более чем 20 фильмов, логично связав их и постепенно вплетая все новых и новых персонажей. При этом все это вышло не просто набором дорогостоящих спецэффектов, но и имело целый ряд других достоинств.

И другие фильмы в украинском прокате с 20 августа 2020 года

Также в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат в прошлые недели: шпионский трейлер «Агент Ева», историческая драма «В ожидании варваров», мелодрама «Любовники», комедия «Думай как собака», хоррор «Зеркала», европейский артхаус «О бесконечности», военная драма «Форпост», ретроспектива «Начала» Кристофера Нолана и другие.