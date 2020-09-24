Что в кино с 24 сентября: очаровательная сказка «Таинственный сад» и экшн о последних неделях ссылки Тараса Шевченко

24 сентября в украинский кинопрокат выходит сразу семь новых фильмов. Три из них подойдут для самых маленьких зрителей – очаровательная сказка «Таинственный сад», семейная комедия «Война с дедушкой» и анимация «Белла Бинго. Куриный забег». Также в прокат выходит украинская картина «Тарас. Возвращение» о последних месяцах ссылки Тараса Шевченко в Казахстане. Для любителей пощекотать нервишки на этой неделе тоже целых три новинки: триллер «Социопаты» и два ужастика – «Морские паразиты» и «Дом 32». Приятный бонус для киногурманов – «Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов – 2020». Подробнее читайте в материале УНИАН.

Таинственный сад / Таємничий сад / The Secret Garden (США, Великобритания, Франция, Китай, 2020)

С 24 сентября в украинских кинотеатрах наконец покажут новую экранизацию повести Фрэнсис Элизы Бернетт «Таинственный сад». Еще до премьеры фильм вызвал немалый ажиотаж, ведь его разработкой занималась та же продюсерская команда, которая в свое время отвечала за такие успешные кинофраншизы, как «Гарри Поттер» и «Приключения Паддингтона». Так, режиссером выступил лауреат премии BAFTA и постановщик уже культовых телевизионных шоу «Черные паруса» и «Утопия» Марк Манден, а сценаристом – автор пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», сценарист лент «Аэронавты» и «Энола Холмс» Джек Торн. За музыку отвечал лауреат премии «Оскар» Дарион Марианелли («Искушение», «Приключения Паддингтона 2»), а за костюмы – Мишель Клэптон, известная по шоу «Игра престолов». Ну а в актерском составе фильма – один из лучших британских актеров современности, лауреат премии «Оскар» Колин Ферт.

Корреспондент УНИАН уже успел побывать на допремьерном показе «Таинственного сада» и спешит поделиться своими впечатлениями. Если вкратце, «Таинственный сад» – это очаровательная и одновременно поучительная сказка как для детей, так и для взрослых. На этот раз авторы решили «подвинуть» во времени события классической повести примерно на полвека, перенеся их в эпоху заката колониальной Британии, а также несколько поэкспериментировали с сюжетом, чтобы задать хоть немного интриги в хорошо знакомую историю. Но мы же знаем главное правило киноэкранизаций: никогда не пытайтесь сравнивать фильм с книгой. А потому не будем зацикливаться на оригинале.

Не будем скрывать, фильм получился довольно специфический, а потому уже сейчас можно встретить кардинально противоположные отзывы зрителей. А вот кинокритикам фильм в основном понравился. С одной стороны, обновленный сюжет «Таинственного сада» довольно прост, а герои – порой стереотипны. Они уж слишком легко переосмысливают свое отношение к жизни и другим людям, устраивая зрителям своеобразные эмоциональные качели. Вот юная главная героиня, внезапно осиротевшая избалованная дочка колонистов Мэри всячески отталкивает от себя людей, давая им понять, что она никого ни во что не ставит. А через пару минут она уже с легкостью заводит дружбу с новыми персонажами. С другой стороны, возможно, именно это и делает фильм вполне доступным и понятным маленьким зрителям, без излишнего морализаторства и строгости, с долей легкого юмора. Словно давая понять, что стать лучше никогда не поздно и это вполне под силу даже самым большим врединам.

Одновременно в фильме поднимаются и сложные темы – к чему приводит одиночество и отчуждение, почему нельзя жить прошлым, зацикливаясь на собственном горе. А еще – как важно иметь друзей. При этом они ввернуты в сюжет так, чтоб, опять же думаем о детях, не слишком «пригрузить» маленьких зрителей, но и взрослым подкинуть пищу для размышления. И, возможно, после просмотра некоторые родители сделают для себя пару-тройку полезных выводов.

Но, бесспорно, самой сильной стороной «Таинственного сада» является аудиовизуальная часть. Фильм получился действительно очень красивым, сочным и динамичным. Настолько, что зрителю и самому наверняка захочется перенестись в этот живописный экзотический райский уголок.

Не обошлось и без символизма. Мрачное готическое имение, с одной стороны, и яркий, светлый сад, с другой стороны, – словно отражение душевного состояния героев до и после. Вместе с садом они меняются, отпускают прошлое и учатся приходить друг другу на помощь.

Отдельно хочется отметить актерскую игру. Наверняка многие в первую очередь заинтересовались именем Колина Ферта в актерской команде, однако на деле ему уделили не так уж много экранного времени. А потому все лавры ушли юной Дикси Эгерикс, исполнившей главную роль в фильме. Со своей задачей юная актриса справилась на «отлично» и, возможно, скоро мы о ней еще услышим.

Вывод: в это нелегкое время всем нам хочется немножко добра и надежды, и «Таинственный сад» все это дает зрителю. Да еще и в невероятных декорациях.

Тарас. Возвращение / Тарас. Повернення (Украина, Казахстан, 2019)

Не прошло и полтора года, как до наших кинотеатров добрался украинский художественный фильм Александра Денисенко о последних неделях пребывания украинского писателя, поэта и художника Тараса Шевченко в Новопетровской крепости в Мангистау (Казахстан), перед самым его увольнением из армии. Сюжет фильма построен на истории преследования Шевченко агентами царской тайной полиции.

Сценарий фильма под рабочим названием «Прощание с пустыней» выиграл Международный конкурс киносценариев к 200-летнему юбилею Т. Шевченко еще в марте 2012 года. Впрочем, фильм так и не запустили в производство, поскольку тогдашнее Госкино при Кабмине Азарова требовало сделать сценарий не таким резким по отношению к имперской России. К слову, у российских ботов до сих пор конкретно так «пригорает» в комментариях под фильмом.

Вновь за проект взялись лишь в 2015 году, когда он стал победителем конкурсного отбора уже нового Госкино. Общий бюджет ленты составил почти 50 миллионов гривень, половину из которых предоставило именно Госкино.

Долгожданный предпоказ фильма состоялась в день 203-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко – 9 марта 2019 года в Национальном музее Тараса Шевченко. А вот фестивальная премьера «Тарас. Возвращение» состоялась только 13 сентября 2019 года на Международном фестивале «Брукивка» в Каменец-Подольском. По итогам фестиваля фильм получил немало наград. После этого фильм побывал еще на нескольких украинских международных кинофестивалях, где также был отмечен наградами.

Роль Тараса Шевченко в фильме исполнил театральный актер и художник-постановщик Борис Орлов, на счету которого почти 20 лет работы в театре и несколько престижных театральных наград. Это его первая главная роль на большом экране. Также одну из главных ролей в фильме исполнил известный украинский актер Богдан Бенюк.

Интересно, что жанр фильма описывается как исторический экшн, и, судя по трейлеру, фильм получился довольно динамичный и яркий. С одной стороне, в фильме без прикрас показываются все ужасы, которым подвергались люди, оказавшиеся в ссылке имперского режима. С другой стороны, мы, вполне возможно, наконец увидим совершенно другого Тараса Шевченко. Яркого человека, который любил жизнь и свою родину, а не того скучного страдальца, которого мы помним по школьным урокам украинской литературы. По крайней мере, те из нас, кто учился в школе в 90-х.

И другие фильмы в кинотеатрах с 23 сентября

Семейная комедия «Война с дедушкой» (The War with Grandpa, США, 2020) собрала целую компанию легенд Голливуда. Главную роль в картине исполнил невероятно харизматичный, легендарный Роберт де Ниро («Таксист», «Крестный отец», «Ирландец»), который уже не раз сумел зарекомендовать себя как потрясающий комедийный актер. Также в фильме появились Кристофер Уокен («Семь психопатов», «Поймай меня, если сможешь», «Охотник на оленей»), Ума Турман («Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Гаттака») и даже Джейн Сеймур (помните, в 90-х по телевизору шел популярный сериал «Доктор Куин, женщина-врач»?). Ну а главная «детская» роль досталась Оаксу Фегли, который несмотря на юный возраст уже успел сыграть более чем в десятки фильмов и телесериалов («Щегол», «Подпольная империя»).

К слову, режиссер фильма тоже не новичок в кино. Тим Хилл в первую очередь известен по работе над мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны», а также фильмам «Гарфилд 2», «Элвин и бурундуки», «Бунт ушастых» и «Губка Боб в бегах».

По сюжету фильма, своенравный мальчик Питер вступает в борьбу за свое личное пространство с овдовевшим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, парень разворачивает целую кампанию шалостей, однако на первый взгляд неповоротливый старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить.

Анимационный фильм «Белла Бинго. Куриный забег» (Elleville Elfrid, Норвегия, 2020) – это веселая история друзей, которые открывают необычный цирк с курицами вместо медведей и детьми вместо фокусников. Но однажды в их компании появляется новенький мальчик, и все идет наперекосяк.

Фильм ужасов с элементами фантастики «Морские паразиты» (Sea Fever, США, Великобритания, Швеция, Бельгия, Ирландия, 2019) расскажет уже не новую историю столкновения морских биологов с обитателями подводных глубин. На этот раз в центре сюжета – студентка биологического факультета Шеворн, которая отправляется проходить практику на маленькое рыболовецкое судно. Поездка обещает принести новый опыт и весомый материал для научных исследований, пока судно под управлением капитана и его жены заплывает в «запретную зону». Команда сталкивается с неизвестным и опасным морским чудовищем, и их жизни оказываются в руках героини.

Главные роли в фильме исполнили британская актриса Гермиона Корфилд («Гордость и предубеждение и зомби», «Меч короля Артура», «Звездные войны: Последние джедаи»), Дугрей Скотт («Миссия невыполнима 2», «Отчаянные домохозяки») и Конни Нильсен («Адвокат дьявола», «Гладиатор», «Чудо-женщина»).

Триллер «Социопаты» (The Owners, Великобритания, 2020) расскажет историю группы молодых людей, которые решают ограбить дом богатой пожилой пары. Однако, оказывается, загадочные хозяева хранят там не только сбережения, но и свои секреты. Главную роль в фильме исполнила звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс, которая сейчас активно прокладывает себе дорогу на большой экран («Новые мутанты», «30 безумных желаний»).

Ужастик «Дом 32» (Malasaña 32, Франция, Испания, 2020) вернет зрителей в начало 70-ых годов ХХ века. По сюжету, небольшая семья решила начать свою жизнь заново, для чего переехала в просторную квартиру в Мадриде по адресу улица Маласанья, 32. Однако у этой квартиры очень нехорошая история. Здесь вся обстановка сохранилась после предыдущих владельцев, но вместе с этой мебелью новым хозяевам передали кое-что другое – что-то будет с ними жить все это время, наблюдать за ними, терроризировать. Оно будет общаться с новыми жильцами различными способами, и сделает все, чтобы их жизнь стала невыносимой. Все, что может спасти семью от кошмара – это разгадать тайну квартиры.

Крупнейший в мире интерактивный «Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов» ежегодно собирает заявки от режиссеров всего мира и в сентябре представляет очередную подборку финалистов. Победителей определяет многочисленная международная аудитория в течении одной недели. 2020-й год не стал исключением. Приготовьтесь выбрать лучший из девять короткометражных фильмов со всего мира.

Кроме того, в украинских кинотеатрах продолжатся показы фильмов, вышедших в прошлые недели: фильм-катастрофа «Гренландия», британская музыкальная криминальная комедия «Махинаторы», афроамериканский ужастик «Антебеллум», фэнтези «Мулан», мелодрама «После ссоры» и другие.

Марина Григоренко

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