Персонаж будет представлен в конце 2023 года одновременно с Пятнадцатым Доктором в исполнении Шути Гатвы.

Английская актриса Милли Гибсон исполнит роль спутницы Пятнадцатого Доктора в популярном научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" (Doctor Who).

Как сообщается на официльном сайте шоу, 18-летняя актриса, наиболее известная по британской мыльной опере "Улица Коронации", сыграет роль персонажа по имени Руби Сандей.

Отмечается, что персонаж будет представлен в праздничный сезон в конце 2023 года, когда Пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы примет управление ТАРДИС.

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Что известно о новом Докторе Кто

В мае 2022 года ВВС объявила, что роль нового Доктора исполнит 29-летний шотландский актер Шути Гатва ("Сексуальное образование"), который сменит на этом посту Триннадцатого Доктора в исполнении Джоди Уиттакер.

Однако в октябре 2022 года в финальном эпизоде шоу с участием Джоди Уиттакер в роли четырнадцатой реинкарнации легендарного путешественника во пространстве и времени вместо Шути Гатвы внезапно появился Дэвид Теннант. Актер уже играл Десятого Доктора с 2005 по 2010 годы, и именно его большинство фанатов сериала считают лучшим воплощением персонажа.

Позже стало известно, что Теннант будет играть эту роль еще в трех эпизодах, которые выйдут в ноябре 2023 года в честь 60-летия сериала. После этого он все же передаст роль Шути Гатве, который станет Пятнадцатым Доктором.

"Доктор Кто" является самым продолжительным научно-фантастический сериалом в мире. Оригинальный сериал шел с 1963 по 1989 год. После неудачной попытки перезпуска сериала в 90-х, он все же был успешно реанимирован в 2005 году.

Сериал повествует о представителе внеземной расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей, который с помощью пространственно-временного устройства ТАРДИС, выглядящего как старая синяя полицейская будка, путешествует через время и пространство вместе со спутниками и спасает разные миры.

Когда Доктор получает значительные ранения, по его желанию тело может "регенерировать", однако при каждом новом воплощении его внешность и характер меняются. На сегодняшний день роли Доктора целом исполнили 13 актеров и однак актриса, среди которых Джон Харт, Кристофер Экклестон, Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди и Джоди Уиттакер.

В процессе шоу периодически меняются и спутники Доктора – это может быть один персонаж или несколько одновременно. В разные годы роли спутников исполняли Карен Гиллан, Артур Дарвилл, Дженна Коулман, Джон Барроумэн, Мэтт Лукас, Билли Пайпер, Ноэль Кларк, Кетрин Тейт, Алекс Кингстон и многие другие.

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