Теннант сыграет Четырнадцатого Доктора в трех эпизодах, а затем передаст роль Шути Гатве.

Шотландский актер Дэвид Теннант вернулся к роли Доктора в популярном научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" (Doctor Who) – именно его большинство фанатов шоу считают лучшим исполнителем этой роли.

Актер неожиданно появился 23 октября 2022 года в роли четырнадцатой реинкарнации легендарного путешественника во пространстве и времени вместо анонсированного ранее "нового Доктора" в исполнении Шути Гатви в финальном эпизоде шоу с участием Джоди Уиттакер, которая играла Тринадцатого Доктора. Одновременно в сериал вернулась актриса Кэтрин Тейт, которая играла спутницу Десятого Доктора Донну Нобл в 2006 и 2008-2010 годах.

Позже стало известно, что Теннант будет играть эту роль еще в трех эпизодах, которые выйдут в ноябре 2023 года в честь 60-летия сериала. После этого он все же передаст роль Шути Гатве, который станет Пятнадцатым Доктором.

Феномен сериала "Доктор Кто"

"Доктор Кто" является самым продолжительным научно-фантастический сериалом в мире. Оригинальный сериал шел с 1963 по 1989 год. В 1996 году его пытались возобновить в формате телевизионного фильма и перезапустить серию, но плохие рейтинги ленты в Америке сорвали этот план. Впрочем, сериал все же был успешно перезапущен в 2005 году.

Сериал повествует о представителе внеземной расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей, который с помощью пространственно-временного устройства ТАРДИС, выглядящего как старая синяя полицейская будка, путешествует через время и пространство вместе со спутниками и спасает разные миры.

Когда Доктор получает значительные ранения, по его желанию тело может "регенерировать", однако при каждом новом воплощении его внешность и характер меняются, хотя память и сущность остаются прежними. Именно поэтому время от времени меняются исполнители роли Доктора.

На сегодняшний день роли Доктора целом исполнили 14 актеров и актрис, среди которых Джон Харт, Кристофер Экклестон, Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди и Джоди Уиттакер, которая представляла предыдущую реинкарнацию Доктора. Следующим Доктором станет актер Шути Гатва, больше всего известный по роли Эрика Эффионга в сериале "Сексульное обрзование", однако перед этим еще несколько эпизодов Доктором побудет Дэвид Теннант.

Дэвид Теннант уже играл Десятого Доктора с 2005 по 2010 годы, и именно его большинство фанатов сериала считают лучшим воплощением персонажа. На тот момент пришлась самая удачная, по мнению многих, эра сериала, когда его шоуранером был Рассел Т. Дэвис – именно он возродил сериал в 2005 году, но покинул его в 2010 году. Уже известно, что именно Дэвис снимет три спецэпизода с Дэвидом Теннантом.

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