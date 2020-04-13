Disney снимет ремейк мультфильма "Робин Гуд" 1973 года

Когда начнутся съемки, пока неизвестно, поскольку многие проекты заморожены из-за коронавируса.

Disney снимет еще один игровой ремейк по мультфильму из своей коллекции - в этот раз это будет "Робин Гуд" 1973 года.

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Над фильмом работает сценарист новых "Леди и Бродяги" Карл Гранлунд, режиссером выступит постановщик комедии "Слепые пятна" Карлос Лопес Эстрада. Продюсированием займется Джастин Спрингер ("Дамбо"), сообщает The Hollywood Reporter.

Ожидается, что это будет мюзикл, а в центре сюжета окажутся антропоморфные животные, как и было в оригинале, основанном на легендах о разбойнике Робине Гуде. Герои будут сделаны при помощи компьютерной графики.

В оригинале легендарным разбойником выступал лис, а его дружелюбным другом Крошкой Джоном был медведь.

Когда начнутся съемки, пока неизвестно, поскольку многие проекты остановлены из-за пандемии коронавируса.