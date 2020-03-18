СМИ сообщили, что Евровидение 2020 отменят из-за коронавируса

Отметим, что на официальном сайте Евровидения никакой информации об отмене конкурса пока нет.

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" будет отменен на фоне пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на источники сообщается в Twitter Израильской корпорации телерадиовещания («Кан»).

Отметим, что на официальном сайте Евровидения никакой информации об отмене конкурса пока нет.

В Twitter-аккаунте «Евровидения» 17 марта сообщалось, что организаторы конкурса следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире, и вскоре раскроют больше информации: "Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего "Евровидения". Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации".

Как сообщал УНИАН, под вопросом находится проведение и самого конкурса, запланированного на середину мая в нидерландском Роттердаме. Европейский вещательный союз 13 марта сообщил, что пока ведет подготовку к шоу по намеченному плану, но внимательно следит за ситуацией и изучает все возможные сценарии развития событий.