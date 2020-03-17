Появились новые кадры ремейка "Вестсайдской истории" от Спилберга

Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2020 года.

Съемки ремейка "Вестсайдской истории" от Стивена Спилберга уже завершены и в сети появились новые кадры мюзикла.

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Снимки опубликовало издание vanityfair, сообщает 112.ua. Главные роли в картине сыграют Энсель Эльгорт ("Малыш на драйве", "Клуб миллиардеров") и школьница Рэйчел Зеглер, а также Рита Морено и Дэвид Альварес.

Сценаристом ленты является лауреат Пулитцеровской премии Тони Кушнер, а лауреат премии "Тони" Джастин Пек - хореограф ленты.

В основу мюзикла положен сюжет о Ромео и Джульетте, который перенесли в Нью-Йорк ХХ века. Улицы города контролируют банды, которые конфликтуют между собой. Девушка Мария из одной банды влюбляется в парня Тони, который входит в банду противников, белых иммигрантов. Отношения молодых людей обречены.

Впервые мюзикл "Вестсайдская история" поставили в 1957 году. Музыку для него написал Леонард Бернстайн, а слова – Стивен Сондхайм. В 1961 году режиссеры Роберт Уайз и Джером Роббинс сняли одноименный фильм, который получил 10 "Оскаров". Также эта лента заняла второе место в рейтинге лучших экранных мюзиклов США по версии Американского киноинститута.

Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2020 года.