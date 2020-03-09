Прогноз букмекеров на Евровидение-2020: Украина снова теряет позиции

Россия все еще в пятерке лидеров.

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020 снова поменялись. Лидеры остались прежние, однако их шансы изменились.

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Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

Как и ранее, лидирует Исландия с песней Think about things. Второе место с 11% шансом на выигрыш отдают Болгарии, на 3 месте - Литва. Четвертую строчку занимает Швейцария, пятерку лидеров замыкают представители России.

Шансы Украины стали еще пессимистичнее. На данный момент Украина занимает 27 строчку рейтинга с шансом на победу в 1%.