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"Отряд самоубийц 2" отснят: режиссер показал неофициальный постер (фото)

19:06, 05 марта 2020
Кино и музыка
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"Отряд самоубийц 2" снят / скриншот

Режиссер Джеймс Ганн в честь завершения съемок «Отряда самоубийц 2» показал неофициальный постер фильма, подписанный членами съемочной группы.

Фото постера он опубликовал в своем Instagram.

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«Джон Слобода нарисовал постер к окончанию съемок, а затем я и кое-кто из актеров его подписал… Это неофициальный постер, но думаю, что художник отлично постарался. Не спрашивайте, где чей автограф. Я могу узнать только свой и Марго», – отметил он.

На экраны должны вернуться как персонажи предыдущего фильма: Аманда Уоллер в исполнении Виолы Дэвис, Харли Квинн, которую сыграет Марго Робби, Капитан Бумеранг (Джай Кортни) и Рик Флэг (Джоэл Киннаман), так и новые герои.

Новый постер к "Отряду самоубийц 2" / instagram.com/jamesgunn

Ранее УНИАН сообщал, как в сети появилось новое видео со съемок «Отряда самоубийц 2».

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Теги: #комикс#Марго Робби