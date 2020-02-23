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Квентин Тарантино в 56 лет впервые стал отцом

05:10, 23 февраля 2020
Кино и музыка
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Квентин Тарантино впервые женился в 2018 году / фото instagram.com/danahareldesign

Об этом 22 февраля сообщает Pnai Plus magazine.

У кинозвезды и его 36-летней жены родился мальчик. Израильская певица и модель Даниэла Пик родила малыша в больнице Тель-Авива.

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Напомним, Квентин Тарантино впервые женился в 2018 году. Избранницей 56-летнего режиссера стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэла Пик. Прежде чем пожениться, пара успела расстаться и снова сойтись.

Даниэла - дочь популярного в Израиле певца и композитора Цвика Пика. Он является автором легендарного хита "Дива", с которой Дана Интернешнл выиграла конкурс "Евровидение" в 1998 году. 

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Теги: #Квентин Тарантино