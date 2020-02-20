Вышел полноценный трейлер третьего сезона сериала "Западный мир" (видео)

Премьера нового сезона запланирована на 15 марта.

Телеканал HBO опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала Westworld / «Западный мир».

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Официальный трейлер был опубликован на Youtube - канале компании.

Как сообщается, премьера третьего сезона запланирована на 15 марта.

В новом сезоне главного злодея сыграет Венсан Кассель. На экраны также вернутся Эд Харрис, Тесса Томпсон и Джеффри Райт, к ним присоединятся Джон Галлахер, Лина Уэйт, Кид Кади, Маршон Линч, Майкл Или и Томми Флэнаган.

Как сообщал УНИАН, американский стриминговый сервис выпустил первый трейлер четвертого сезона «Странных дел» (Stranger Things). Видео появилось на официальном канале Netflix 14 февраля.