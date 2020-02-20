Вышел полноценный трейлер третьего сезона сериала "Западный мир" (видео)
22:00, 20 февраля 2020Кино и музыка
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Премьера нового сезона запланирована на 15 марта.
Главного злодея в новом сезоне сыграет Венсан Кассель / Фото: постер
Телеканал HBO опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала Westworld / «Западный мир».
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Официальный трейлер был опубликован на Youtube - канале компании.
Как сообщается, премьера третьего сезона запланирована на 15 марта.
В новом сезоне главного злодея сыграет Венсан Кассель. На экраны также вернутся Эд Харрис, Тесса Томпсон и Джеффри Райт, к ним присоединятся Джон Галлахер, Лина Уэйт, Кид Кади, Маршон Линч, Майкл Или и Томми Флэнаган.
Как сообщал УНИАН, американский стриминговый сервис выпустил первый трейлер четвертого сезона «Странных дел» (Stranger Things). Видео появилось на официальном канале Netflix 14 февраля.
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