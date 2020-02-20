Дженнифер Лоуренс сыграет в новой комедии "Не смотри вверх"

Съемки начнутся в апреле, а премьера запланирована на конец этого года.

Режиссер Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение") работает над новым комедийным фильмом под названием "Не смотри вверх".

Читайте такжеОскар 2020: полный список победителей

Как сообщает Variety, режиссер уже определился с актрисой на главную роль. Ею станет Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Красный воробей").

Фильм расскажет о двух астрономах, которые узнают, что через полгода планету уничтожит метеорит. Они отправляются в мировой тур, чтобы предупредить человечество о гибели, но люди полны недоверия и обвиняют героев во лжи.

Ранее проект был закреплен за студией Paramount, однако сейчас перешел к Netflix.

Съемки начнутся в апреле, апремьера запланирована на конец этого года.