Дженнифер Лоуренс сыграет в новой комедии "Не смотри вверх"
16:11, 20 февраля 2020Кино и музыка
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Съемки начнутся в апреле, а премьера запланирована на конец этого года.
Лоуренс сыграет в комедийном фильме \ скриншот
Режиссер Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение") работает над новым комедийным фильмом под названием "Не смотри вверх".
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Как сообщает Variety, режиссер уже определился с актрисой на главную роль. Ею станет Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Красный воробей").
Фильм расскажет о двух астрономах, которые узнают, что через полгода планету уничтожит метеорит. Они отправляются в мировой тур, чтобы предупредить человечество о гибели, но люди полны недоверия и обвиняют героев во лжи.
Ранее проект был закреплен за студией Paramount, однако сейчас перешел к Netflix.
Съемки начнутся в апреле, апремьера запланирована на конец этого года.
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