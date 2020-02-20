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Дженнифер Лоуренс сыграет в новой комедии "Не смотри вверх"

16:11, 20 февраля 2020
Кино и музыка
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Лоуренс сыграет в комедийном фильме \ скриншот

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Как сообщает Variety, режиссер уже определился с актрисой на главную роль. Ею станет Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Красный воробей"). 

Фильм расскажет о двух астрономах, которые узнают, что через полгода планету уничтожит метеорит. Они отправляются в мировой тур, чтобы предупредить человечество о гибели, но люди полны недоверия и обвиняют героев во лжи.

Ранее проект был закреплен за студией Paramount, однако сейчас перешел к Netflix.

Съемки начнутся в апреле, апремьера запланирована на конец этого года.

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Теги: #фильм#кино#актриса