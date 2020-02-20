"Фильм ужасов": Лобода показала тизер нового клипа (видео)
11:46, 20 февраля 2020Кино и музыка
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Кадры оттуда напоминают по стилистике фильмы ужасов.
На этот раз певица опубликовала короткий тизер к предстоящему видео / instagram/lobodaofficial
Украинская певица, работающая в России, Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников кадрами из нового клипа на песню "Новый Рим".
На этот раз певица опубликовала короткий тизер к предстоящему видео.
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Кадры оттуда напоминают по стилистике фильмы ужасов. Сначала в кадре появляется рука Лободы с длинными ногтями, а затем и она сама. Певица гримасничает и принимает странные позы.
"Фильм ужасов", "Тот момент когда и жутко и интересно", "Что с Лободой сделали...", "Очень напоминает стиль American horror story", - написали комментаторы под видео.
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