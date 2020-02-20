"Фильм ужасов": Лобода показала тизер нового клипа (видео)

Кадры оттуда напоминают по стилистике фильмы ужасов.

Украинская певица, работающая в России, Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников кадрами из нового клипа на песню "Новый Рим".

На этот раз певица опубликовала короткий тизер к предстоящему видео.

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Кадры оттуда напоминают по стилистике фильмы ужасов. Сначала в кадре появляется рука Лободы с длинными ногтями, а затем и она сама. Певица гримасничает и принимает странные позы.

"Фильм ужасов", "Тот момент когда и жутко и интересно", "Что с Лободой сделали...", "Очень напоминает стиль American horror story", - написали комментаторы под видео.