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"Фильм ужасов": Лобода показала тизер нового клипа (видео)

11:46, 20 февраля 2020
Кино и музыка
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На этот раз певица опубликовала короткий тизер к предстоящему видео / instagram/lobodaofficial

На этот раз певица опубликовала короткий тизер к предстоящему видео.

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Кадры оттуда напоминают по стилистике фильмы ужасов. Сначала в кадре появляется рука Лободы с длинными ногтями, а затем и она сама. Певица гримасничает и принимает странные позы. 

"Фильм ужасов", "Тот момент когда и жутко и интересно", "Что с Лободой сделали...", "Очень напоминает стиль American horror story", - написали комментаторы под видео.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода