Рыжий дикарь Тормунд из "Игры Престолов" сыграет в "Ведьмаке"

Кристофер Хивью сыграет Нивеллена - человека, который из-за проклятья выглядит как полумедведь-полулев.

Актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в "Игре престолов", появится во втором сезоне "Ведьмака". Он сыграет Нивеллена - человека, который из-за проклятья выглядит как полумедведь-полулев.

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Об этом пишет портал Redanian Intelligence.

Об этом узнали из расшифровки списка актёров и их ролей, который попал к редакции Redanian Intelligence. В нём роль Кристофера Хивью указана как "Найджел" - это кодовое имя, но из описания становится очевидно, что под ним скрывается именно Нивеллен.

В частности, отмечается, что это харизматичный, остроумный и весёлый персонаж. Он из семьи аристократов и был проклят за преступления, которые совершил в прошлом. Также есть пометка, что роль требует высокой физической подготовки и способности демонстрировать широкий диапазон эмоций.