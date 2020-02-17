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В Киев с концертом приедет Стинг

11:58, 17 февраля 2020
Кино и музыка
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Цена билетов пока неизвестна / timeoutdubai.com

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Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

"Концерт Стинга My Songs - это роскошное и динамичное шоу, демонстрирующее его любимые песни, написанные в течение всей карьеры 17-кратного лауреата премии Grammy как с The Police, так и в качестве сольного исполнителя", - говорится в сообщении. 

Цена билетов пока неизвестна. Старт продаж начнется 19 февраля. 

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Теги: #Киев#стинг#концерт Стинга в Киевепогода в Киеве