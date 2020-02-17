В Киев с концертом приедет Стинг
11:58, 17 февраля 2020Кино и музыка
163 0
Концерт музыканта в столичном Дворце спорта состоится 6 октября в 19.00.
Цена билетов пока неизвестна / timeoutdubai.com
Британская легенда рока Стинг выступит в Киеве. Концерт музыканта в столичном Дворце спорта состоится 6 октября в 19.00.
Читайте такжеПосле Нацотбора на Евровидение Украина резко упала в рейтинге букмекеров
Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.
"Концерт Стинга My Songs - это роскошное и динамичное шоу, демонстрирующее его любимые песни, написанные в течение всей карьеры 17-кратного лауреата премии Grammy как с The Police, так и в качестве сольного исполнителя", - говорится в сообщении.
Цена билетов пока неизвестна. Старт продаж начнется 19 февраля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter