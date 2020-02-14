"В сверкающем боди с любимым": Седокова презентовала новый клип (видео)

На видео девушка целуется с полицейским, которого сыграл ее возлюбленный.

Певица Анна Седокова на День всех влюбленных показала новый клип на песню "Игристое, детка".

Запись размещена на страницах звезды в социальных сетях.

В клипе изначально певица развлекается с подругами в ночном клубе. Одета она в сверкающее боди и меховое пальто. Позже в клипе появляется полицейский, которого играет возлюбленный Седоковой - известный баскетболист Янис Тимма. Пара страстно целуется, после чего певица оказывается лежащей на полицейском байке.

В своем Instagram Седокова пояснила, данный клип, как и песня, основаны на ее биографии.

"Но поверьте, я теперь точно знаю, что абсолютно каждая девочка (даже если она себя плохо вела, как в клипе) обязательно встретит своего полицейского, который ее обязательно накажет", - написала певица, поблагодарив съемочную группу.

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова ошарашила сеть огромной грудью в откровенном платье.