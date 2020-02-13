Рик Морэнис вернется к своей роли в перезапуске комедии "Дорогая, я уменьшил детей"

Постановщиком фильма станет создатель оригинальной ленты Джо Джонстон.

Канадский и американский актер Рик Морэнис вернется к роли изобретателя Уэйна Залински в продолжении комедии "Дорогая, я уменьшил детей". Морэнис ушел из кинематографа еще в 1997 году, чтобы посвятить себя семье.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, постановщиком фильма станет создатель оригинальной ленты Джо Джонстон. Новая картина получила название Shrunk. Идея принадлежит комику Джошу Гаду ("Красавица и Чудовище", "Холодное сердце"). Гад также сыграет сына ученого Уэйна Залински - Ника.

Фильм продолжит картину 1989 года - сюжет фильма развернется в той же вселенной спустя 30 лет после истории оригинала.

Оригинальная картина собрала вмировом прокате $222 млн. Фильм пять лет был самым кассовым в истории Disney. Два следующих сиквела ("Дорогая, я увеличил ребенка", 1992 и "Дорогая, мы себя уменьшили", 1997) были не столько успешными.