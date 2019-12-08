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"Свободный": опубликован первый трейлер нового боевика с Райаном Рейнольдсом

11:15, 08 декабря 2019
Кино и музыка
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Появился трейлер фильма Free Guy с Райаном Рейнольдсом / Скриншот - Youtube, 20th Century Fox

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Сюжет будет посвящен обычному банковскому клерку, который неожиданно осознает, что является второстепенным NPC в компьютерной игре, и решает спасти свой мир.

Помимо Рейнольдса, в фильме появятся Джо Кири, Джоди Комер и Тайка Вайтити.

Менее чем за сутки трейлер собрал более трех миллионов просмотров.

На экраны фильм выйдет 3 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что студия Disney работает над перезапуском фильма «Дорогая, я уменьшил детей» 1989 года выпуска.

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Теги: #фильм#трейлер