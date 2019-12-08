"Свободный": опубликован первый трейлер нового боевика с Райаном Рейнольдсом
11:15, 08 декабря 2019Кино и музыка
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Сюжет будет посвящен обычному банковскому клерку, который неожиданно осознает, что живет в компьютерной игре.
Появился трейлер фильма Free Guy с Райаном Рейнольдсом / Скриншот - Youtube, 20th Century Fox
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер комедийного боевика «Свободный» (Free Guy) с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
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Сюжет будет посвящен обычному банковскому клерку, который неожиданно осознает, что является второстепенным NPC в компьютерной игре, и решает спасти свой мир.
Помимо Рейнольдса, в фильме появятся Джо Кири, Джоди Комер и Тайка Вайтити.
Менее чем за сутки трейлер собрал более трех миллионов просмотров.
На экраны фильм выйдет 3 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что студия Disney работает над перезапуском фильма «Дорогая, я уменьшил детей» 1989 года выпуска.
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