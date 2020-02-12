"Не этого хотела": Круть ответила на слухи, что людей тронула не песня, а история про ее маму

Певица отметила, что не хочет давить на жалость такими историями.

Финалистка Национального отбора Евровидения Марина Круть заявила, что не хотела рассказывать о семье в эфире ведущему после своего выступления.

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Так Круть ответила в интервью УНИАН на вопрос, слышала ли она мысль, что людей тронула не ее песня, а история про маму, которая потратила последние деньги на платье для выступления дочери.

«У меня не было никакой мотивации рассказывать о своей семье. До ведущего Сергея Притулы дошли слухи, он меня спросил. Я ответила», – сказала Круть.

Певица также добавила, что не хочет давить на жалость такими историями.

«Я не хотела всего этого. Я не хочу, чтобы говорили: «Она давит на жалость». Мне есть что рассказать, как музыканту. Единственное, чем я могу поделиться: я из простой семьи, всего добилась сама», – пояснила она.