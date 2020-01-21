Появился украинский трейлер комедии "Стволы Акимбо"

Премьера фильма намечена на 27 февраля.

Вышел первый дублированный трейлер экшен-комедии Джейсона Ли Хаудена "Стволы Акимбо", главную роль в которой играет Дэниэл Рэдклифф.

Читайте такжеОпубликован трейлер сериала "Темные века" с Дэниэлом Рэдклиффом (видео)

Также в ленте снялась Самара Уивинг, передает 112.ua.

В центре сюжета окажется самый обычный разработчик видеоигр по имени Майлз, привычный покой жизни которого прерывается, когда он вступает в борьбу за свою жизнь в рамках кровожадной игры, транслируемой на весь мир. Получив новые боевые возможности, парень пытается спасти свою бывшую от похитителей.

Премьера фильма намечена на 27 февраля.