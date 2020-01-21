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Появился украинский трейлер комедии "Стволы Акимбо"

16:20, 21 января 2020
Кино и музыка
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В центре сюжета окажется обычный разработчик видеоигр по имени Майлз \ скриншот с видео

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Также в ленте снялась Самара Уивинг, передает 112.ua.

В центре сюжета окажется самый обычный разработчик видеоигр по имени Майлз, привычный покой жизни которого прерывается, когда он вступает в борьбу за свою жизнь в рамках кровожадной игры, транслируемой на весь мир. Получив новые боевые возможности, парень пытается спасти свою бывшую от похитителей.

Премьера фильма намечена на 27 февраля.

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Теги: #фильм#трейлер#кино