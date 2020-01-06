Райан Джонсон работает над сиквелом детектива "Достать ножи"
13:09, 06 января 2020Кино и музыка
99 0
При этом студия Lionsgate пока официально не запускала производство сиквела.
У Дэниэла Крейга будет шанс вернуться к роли детектива Бенуа Бланка / Скриншот, кадр из фильма
Режиссер и сценарист Райан Джонсон заявил, что работает над второй частью успешного декектива «Достать ножи».
Читайте такжеТатьяна Соколова: "Сейчас никому не интересны слащавые картинки, зрителя привлекает колорит Троещины"
Как сообщает THR, в общении с журналистами Джонсон отметил, что во второй части истории детектив Бенуа Бланк будет расследовать новое дело.
Хотя студия Lionsgate официально не запускала производство сиквела, глава киностудии Джо Дрейк заявил, что с нетерпением ждет новый сценарий Джонсона.
«Достать ножи» вышел в прокат в ноябре 2019 года, и собрал в мировом прокате 247 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Он также получил хвалебные отзывы критиков и несколько номинаций премии «Золотой глобус».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter