Райан Джонсон работает над сиквелом детектива "Достать ножи"

При этом студия Lionsgate пока официально не запускала производство сиквела.

Режиссер и сценарист Райан Джонсон заявил, что работает над второй частью успешного декектива «Достать ножи».

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Как сообщает THR, в общении с журналистами Джонсон отметил, что во второй части истории детектив Бенуа Бланк будет расследовать новое дело.

Хотя студия Lionsgate официально не запускала производство сиквела, глава киностудии Джо Дрейк заявил, что с нетерпением ждет новый сценарий Джонсона.

«Достать ножи» вышел в прокат в ноябре 2019 года, и собрал в мировом прокате 247 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Он также получил хвалебные отзывы критиков и несколько номинаций премии «Золотой глобус».