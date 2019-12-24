"Твій номер/Плющ": группа "Бумбокс" выпустила новый клип (видео)

Ролик сняли на две песни.

Украинская группа "Бумбокс" презентовала новый клип на песни "Твій номер/Плющ".

Ролик сняли за короткий срок. Идея такого необычного клипа поступила от продюсера группы Алексея Согомонова, который решил снять клип не только на песню "Твiй номер", за которую болеет Андрей Хлывнюк, но объединить ее с песней "Плющ".

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Под "Твiй номер" начинается отрыв. В какой-то момент за пределами светового круга начинается "постройка" саундсистемы и музыка звучит отовсюду. А "Плющ" – песня на слова великой украинской поэтессы Леси Украинки начинается неожиданно и звучит очень вкрадчиво, особенно после экспрессии боевика "Твiй номер". "Плющ", романс в исполнении Андрея Хлывнюка кажется удивительно актуальным.