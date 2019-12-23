Украинский фильм вошел в топ-50 фильмов десятилетия

Лента “Племя” получила три награды Каннского кинофестиваля в 2014 году.

Украинский фильм “Племя” режиссера Мирослава Слабошпицкого включен в ТОП-50 лучших лент десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone.

Читайте такжеСенцов похвалил «Племя» Слабошпицкого, а Кольченко планирует посмотреть новый фильм Тарантино

Лента заняла 48 позицию, опередив фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде” (49) и “Черную пантеру” Райана Куглера (50), говорится на сайте издания.

“Племя” (The Tribe) – дебютная картина Мирослава Слабошпицкого в полнометражном кино, снятая в копродукции с Нидерландами. Это социальная драма, в которой рассказывается об адаптации подростка с проблемами слуха к сложным условиям иерархического становления в интернатской криминальной группировке.

События фильма происходят в интернате для людей с нарушениями слуха, куда попадает главный герой Сергей. Там действует криминальная организация “Племя”, к которой присоединяется главный герой. Он принимает участие в нескольких ограблениях, но любовь к девушке Ане заставляет его нарушить неписанные законы племени.

Фильм является экспериментальным: он полностью снят на языке жестов без субтитров и закадрового текста. Мировая премьера ленты состоялась в мае 2014 года на Каннском кинофестивале.

Авторы кинорейтинга охарактеризовали фильм как “душно-напряженный дебют” и как картину с наиболее инновационным использованием сенсорной депривации”.

Лента “Племя” получила три награды Каннского кинофестиваля в 2014 году, а также была показана в программе более чем 100 мировых кинофестивалей.