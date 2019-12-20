Группа KAZKA выпустила еще один трек из нового альбома (видео)

Новая песня получила название "Грай".

Популярная украинская группа KAZKA вслед за песней "Палала" презентовала еще один трек из нового альбома NIRVANA. Композиция получила название "Грай".

Читайте такжеВышел дублированный трейлер фантастического шпионского триллера Tenet от Кристофера Нолана (видео)

Премьера сингла состоялась в пятницу, 20 декабря, на YouTube-канале группы.

"В мире соцсетей и постоянной битвы за лайки трудно сосредоточиться, чтобы найти лучшего человека, свой кусочек пазла. А на самом деле - это же все, что нужно. Выбирай с кем тебе рай, и вместе с ним играй, играй, всю жизнь играй!", - прокомментировали свою новую работу музыканты.

"Боже, Kazka,я вас обожаю!!! Вы лучшая группа на свете. Спасибо за хиты!", - пишут поклонники.