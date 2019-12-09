Опубликован трейлер новых "Охотников за привидениями" (видео)
17:29, 09 декабря 2019Кино и музыка
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Режиссером фильма выступил Джейсон Райтман.
Картина выйдет в украинский прокат 10 июля 2020 года / скриншот
Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями». Режиссером фильма выступил Джейсон Райтман.
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Сюжет картины будет разворачиваться в американском штате Оклахома. По сюжету мать-одиночка с двумя детьми переезжает в маленький городок, на старую ферму, доставшуюся ей от отца. Вскоре дети начинает находить необычные предметы и сталкиваться с паранормальными явлениями, в итоге семья узнает, что бывший хозяин дома - их отец и дед - был охотником за приведениями.
Картина выйдет в украинский прокат 10 июля 2020 года. Главные роли в фильме исполнили Кэрри Кун, Маккенна Грейс и Финн Вулфард. К своим ролям вернулись Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Сигурни Уивер и Энни Поттс.
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