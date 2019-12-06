Alyosha и Vlad Darwin назвали дату выхода дуэтного альбома
Участники романтичного дуэта Alyosha и Vlad Darwin, выпустившие ранее композицию "Пірнай", назвали дату выхода своего совместного альбома "Золота середина" и рассказали как он создавался.
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По словам музыкантов, релиз пластинки запланирован на 13 декабря этого года, передает 112.ua. А 16 февраля 2020 года дуэт подарит влюбленным большой концерт в Октябрьском дворце.
Альбом "Золота середина" включает семь песен и создавался в течении двух лет. Как отмечают артисты, каждая песня нового альбома символизирует отдельную эмоцию.
"Каждая из семи песен – это определенный этап создания мира, Рая для двух влюбленных. В этих песнях мы объединили жизненный опыт и эмоции. Клипы тоже будут строиться на том, что они будут продолжать друг друга, как и наши песни", – рассказала Alyosha.