Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка"
15:46, 07 ноября 2019Кино и музыка
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Премьера фильма намечена на 26 марта 2020 года.
На снимках показана главная героиня Сесилия / фото: UNIVERSAL PICTURES
Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса.
Фото опубликовало издание Entertainment Weekly.
фото: UNIVERSAL PICTURES
На снимках показана главная героиня Сесилия, которую играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Роль самого Человека-невидимки исполнил Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме").
фото: UNIVERSAL PICTURES
В картине также снимались Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рейд. Постановкой займется режиссер Ли Уоннелл, он же напишет сценарий.
Премьера фильма "Человек-невидимка" намечена на 26 марта 2020 года.
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