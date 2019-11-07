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Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка"

15:46, 07 ноября 2019
Кино и музыка
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На снимках показана главная героиня Сесилия / фото: UNIVERSAL PICTURES

Фото опубликовало издание Entertainment Weekly.

фото: UNIVERSAL PICTURES

На снимках показана главная героиня Сесилия, которую играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Роль самого Человека-невидимки исполнил Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме"). 

фото: UNIVERSAL PICTURES

В картине также снимались Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рейд. Постановкой займется режиссер Ли Уоннелл, он же напишет сценарий. 

Премьера фильма "Человек-невидимка" намечена на 26 марта 2020 года.

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Теги: #фильмы#премьера