Премьера фильма намечена на 26 марта 2020 года.

Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса.

Фото опубликовало издание Entertainment Weekly.

На снимках показана главная героиня Сесилия, которую играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Роль самого Человека-невидимки исполнил Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме").

В картине также снимались Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рейд. Постановкой займется режиссер Ли Уоннелл, он же напишет сценарий.

Премьера фильма "Человек-невидимка" намечена на 26 марта 2020 года.