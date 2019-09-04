"Ганнибал Лектер" в образе Папы: Netflix показал трейлер "Двух Пап" (видео)

В фильме Хопкинса превратили в типичного главу Католической церкви.

Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс в роли Бенедикта XVI и папы Франциска в новом трейлере "Двух Пап".

Фильм выйдет в кино с ограниченным выпуском 27 ноября в преддверии премьеры на стриминговом сервисе Netflix 20 декабря.

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Сюжет ленты основан на реальных событиях и рассказывает о кардинала Хорхе Марио Бергольйо (нынешнем Франциске), который готовится занять кресло вместо Папы Бенедикта XVI.

"Два папы" снят бразильским режиссером Фернанду Мейреллисом, сценарий для фильма написал Энтони МакКартен, известен также по фильмам "Темные времена" и "Богемная рапсодия".

Как сообщал УНИАН, в сети появился трейлер полнометражного фильма «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал», который станет заключительной частью одноименного сериала.