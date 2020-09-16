Октябрь - середина осени и золотая пора. Этот месяц подарит украинцам дополнительный выходной для отдыха.
Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеТак, в октябре традиционно будут отмечать День защитника Украины. Датой праздника является 14 октября. Начиная с 2015 года, он празднуется на государственном уровне, а следовательно – является официальным выходным.
Таким образом, в 2020 году на День защитника Украины, который приходится на среду, украинцы будут отдыхать один день посреди недели.
Как известно, кроме Дня защитника Украины, в этот день отмечают еще два значимых для нашей страны праздника – Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.
Всего в июне текущего года будет 5 суббот и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, во второй осенний месяц у украинцев будет 21 рабочий и 10 официальных выходных и праздничных дней.
Следует также заметить, что во второй месяц осени в Украине традиционно переводят часы. Переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье месяца. То есть в этом году перевод часов состоится 25 октября.
Основные праздники и памятные даты в октябре 2020
- 1 октября - Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства.
- 2 октября - Международный день ненасилия, Всемирный день улыбки, Международный день социального педагога.
- 3 октября - Всемирный день трезвости,
- 4 октября - День учителя в Украине, Всемирный день животных.
- 5 октября - Всемирный день учителя, Всемирный день архитектора, Международный день врача.
- 8 октября - День юриста Украины Всемирный день зрения.
- 9 октября - День риэлтора в Украине, Всемирный день почты.
- 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии Украины, а также Европейский день борьбы против смертной казни.
- 11 октября - Международный день девочек Всемирный день борьбы с ожирением, День художника в Украине, День работника СЭС Украины.
- 12 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, День кадрового работника.
- 14 октября - Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, Всемирный день стандартов.
- 15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди, Международный день белой трости (День слепых), Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин, День памяти жертв выкидышей и детской смертности.
- 16 октября - Всемирный день анестезиолога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день хлеба, День шефа и День аллерголога.
- 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, День работников целлюлозно-бумажной промышленности в Украине.
- 18 октября - День работника пищевой промышленности, Всемирный день конфет.
- 20 октября - Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, Международный день повара и авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с остеопорозом.
- 22 октября - Международный день людей с нарушениями речи, Международный день без бумаги.
- 23 октября - День рекламиста.
- 24 октября - День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день борьбы женщин за мир.
- 25 октября - День автомобилиста, Международный день тещи, День маркетолога, День рождения Национального союза художников Украины.
- 26 октября - Международный день школьных библиотек.
- 27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия,
- 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день анимации.
- 29 октября - День военного финансиста Украины, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день псориаза.
- 31 октября - Международный день Черного моря, Всемирный день городов, Международный день экономии, а также Хэллоуин.
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