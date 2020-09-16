Второй месяц осени порадует украинцев дополнительным днем для отдыха.

Октябрь - середина осени и золотая пора. Этот месяц подарит украинцам дополнительный выходной для отдыха.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеТак, в октябре традиционно будут отмечать День защитника Украины. Датой праздника является 14 октября. Начиная с 2015 года, он празднуется на государственном уровне, а следовательно – является официальным выходным.

Таким образом, в 2020 году на День защитника Украины, который приходится на среду, украинцы будут отдыхать один день посреди недели.

Как известно, кроме Дня защитника Украины, в этот день отмечают еще два значимых для нашей страны праздника – Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Всего в июне текущего года будет 5 суббот и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, во второй осенний месяц у украинцев будет 21 рабочий и 10 официальных выходных и праздничных дней.

Следует также заметить, что во второй месяц осени в Украине традиционно переводят часы. Переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье месяца. То есть в этом году перевод часов состоится 25 октября.

Основные праздники и памятные даты в октябре 2020

1 октября - Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства.

- Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства. 2 октября - Международный день ненасилия, Всемирный день улыбки, Международный день социального педагога.

- Международный день ненасилия, Всемирный день улыбки, Международный день социального педагога. 3 октября - Всемирный день трезвости,

- Всемирный день трезвости, 4 октября - День учителя в Украине, Всемирный день животных.

- День учителя в Украине, Всемирный день животных. 5 октября - Всемирный день учителя, Всемирный день архитектора, Международный день врача.

- Всемирный день учителя, Всемирный день архитектора, Международный день врача. 8 октября - День юриста Украины Всемирный день зрения.

- День юриста Украины Всемирный день зрения. 9 октября - День риэлтора в Украине, Всемирный день почты.

- День риэлтора в Украине, Всемирный день почты. 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии Украины, а также Европейский день борьбы против смертной казни.

- Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии Украины, а также Европейский день борьбы против смертной казни. 11 октября - Международный день девочек Всемирный день борьбы с ожирением, День художника в Украине, День работника СЭС Украины.

- Международный день девочек Всемирный день борьбы с ожирением, День художника в Украине, День работника СЭС Украины. 12 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, День кадрового работника.

- Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, День кадрового работника. 14 октября - Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, Всемирный день стандартов.

- Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, Всемирный день стандартов. 15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди, Международный день белой трости (День слепых), Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин, День памяти жертв выкидышей и детской смертности.

- Всемирный день борьбы с раком груди, Международный день белой трости (День слепых), Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин, День памяти жертв выкидышей и детской смертности. 16 октября - Всемирный день анестезиолога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день хлеба, День шефа и День аллерголога.

- Всемирный день анестезиолога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день хлеба, День шефа и День аллерголога. 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, День работников целлюлозно-бумажной промышленности в Украине.

- Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, День работников целлюлозно-бумажной промышленности в Украине. 18 октября - День работника пищевой промышленности, Всемирный день конфет.

- День работника пищевой промышленности, Всемирный день конфет. 20 октября - Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, Международный день повара и авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с остеопорозом.

- Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, Международный день повара и авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с остеопорозом. 22 октября - Международный день людей с нарушениями речи, Международный день без бумаги.

- Международный день людей с нарушениями речи, Международный день без бумаги. 23 октября - День рекламиста.

- День рекламиста. 24 октября - День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день борьбы женщин за мир.

- День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день борьбы женщин за мир. 25 октября - День автомобилиста, Международный день тещи, День маркетолога, День рождения Национального союза художников Украины.

- День автомобилиста, Международный день тещи, День маркетолога, День рождения Национального союза художников Украины. 26 октября - Международный день школьных библиотек.

- Международный день школьных библиотек. 27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия,

- Всемирный день аудиовизуального наследия, 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день анимации.

- День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день анимации. 29 октября - День военного финансиста Украины, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день псориаза.

- День военного финансиста Украины, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день псориаза. 31 октября - Международный день Черного моря, Всемирный день городов, Международный день экономии, а также Хэллоуин.

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Автор: Алина Вишневская