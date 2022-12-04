Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая отмечается ежегодно 4 декабря. Это торжество относится к числу двенадцати важнейших праздников в церковном календаре. Молитвы на Введение в храм Пресвятой Богородицы помогут вам обратиться к Божьей Матери с сокровенной просьбой.
УНИАН собрал красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках, которыми можно поздравить православных близких.
Поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы в стихах, прозе и открытках
Пусть от бед убережет
Святая Богородица.
Пусть удача, счастье, радость
В вашем доме водятся.
Чтобы сердце ликовало
И жила надежда в нем.
Богородица Мария
Пусть поможет вам во всем!
***
Богородица Святая,
Миру давшая Христа,
В этот день благословенный
Введена во храм была.
В этот день всем христианам
Пожелать добра хочу,
Пресвятой Деве Марии
Я свою зажгу свечу.
С тихой обращусь молитвой,
Попрошу добра, смирения,
Защити и сохрани,
Дай свое благословение.
***
В праздник этот православный,
В День введения во храм
Богородицы прекрасной,
Пожелаю счастья Вам!
Пусть подарит Вам Мария
Доброту, смиренность, свет,
Будьте же честны, терпеливы,
Чтоб прожить Вам много лет!
***
В День введения во храм
Светлой Богородицы
От души желаю Вам —
Жизнь добром пусть полнится,
Пусть счастливым будет дом,
Добрым и приветливым,
И любовь живет пусть в нем —
Ясная, приметная!
***
С Днем Введения во храм
Богородицы святой!
Помогает она нам
На душе хранить покой.
Пусть же будет этот час
Самым радостным для всех.
Поздравляю! И пусть вас
Ждут веселье и успех!
***
Пресвятая Богородица, спаси нас,
Защити от всех напастей каждый день и каждый час!
Избави нас от зависти и злости,
Помоги жить радостно и просто!
Пусть не будет меж людьми коварства,
Стань для нас душевным лекарством,
Ниспошли любовь друг к другу,
Защити от всех недугов!
***
Богородица святая лишь удачей осветит,
Будет дом Ваш полной чашей
И всех людей в нем тайно хранит.
От бед и горя Она защищает,
И яркой звездой на небе сияет.
***
Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего вам самого лучшего!
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Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!
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Пускай Пресвятая Богородица бережет тебя и всю твою семью! Желаю мира, достатка и только благих вестей! Желаю тебе окружать себя лишь хорошими людьми и наполнять жизнь любовью и счастьем! Пускай заветные мечты сбываются, чтобы радость озаряла ярким светом твою душу!
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Пусть в этот светлый праздник душа наполнится светом и терпением. Пусть Бог пошлет милосердие и благие вести. Желаю семье процветания, веры и любви, пусть молитвы будут всегда услышаны. С праздником!