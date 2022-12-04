УНИАН собрал красивые поздравления с Третьей Пречистой, которыми можно поздравить православных близких.

Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая отмечается ежегодно 4 декабря. Это торжество относится к числу двенадцати важнейших праздников в церковном календаре. Молитвы на Введение в храм Пресвятой Богородицы помогут вам обратиться к Божьей Матери с сокровенной просьбой.

УНИАН собрал красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках, которыми можно поздравить православных близких.

Поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы в стихах, прозе и открытках

Пусть от бед убережет

Видео дня

Святая Богородица.

Пусть удача, счастье, радость

В вашем доме водятся.

Чтобы сердце ликовало

И жила надежда в нем.

Богородица Мария

Пусть поможет вам во всем!

***

Богородица Святая,

Миру давшая Христа,

В этот день благословенный

Введена во храм была.

В этот день всем христианам

Пожелать добра хочу,

Пресвятой Деве Марии

Я свою зажгу свечу.

С тихой обращусь молитвой,

Попрошу добра, смирения,

Защити и сохрани,

Дай свое благословение.

***

В праздник этот православный,

В День введения во храм

Богородицы прекрасной,

Пожелаю счастья Вам!

Пусть подарит Вам Мария

Доброту, смиренность, свет,

Будьте же честны, терпеливы,

Чтоб прожить Вам много лет!

***

В День введения во храм

Светлой Богородицы

От души желаю Вам —

Жизнь добром пусть полнится,

Пусть счастливым будет дом,

Добрым и приветливым,

И любовь живет пусть в нем —

Ясная, приметная!

***

С Днем Введения во храм

Богородицы святой!

Помогает она нам

На душе хранить покой.

Пусть же будет этот час

Самым радостным для всех.

Поздравляю! И пусть вас

Ждут веселье и успех!

***

Пресвятая Богородица, спаси нас,

Защити от всех напастей каждый день и каждый час!

Избави нас от зависти и злости,

Помоги жить радостно и просто!

Пусть не будет меж людьми коварства,

Стань для нас душевным лекарством,

Ниспошли любовь друг к другу,

Защити от всех недугов!

***

Богородица святая лишь удачей осветит,

Будет дом Ваш полной чашей

И всех людей в нем тайно хранит.

От бед и горя Она защищает,

И яркой звездой на небе сияет.

***

Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего вам самого лучшего!

***

Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!

***

Пускай Пресвятая Богородица бережет тебя и всю твою семью! Желаю мира, достатка и только благих вестей! Желаю тебе окружать себя лишь хорошими людьми и наполнять жизнь любовью и счастьем! Пускай заветные мечты сбываются, чтобы радость озаряла ярким светом твою душу!

***

Пусть в этот светлый праздник душа наполнится светом и терпением. Пусть Бог пошлет милосердие и благие вести. Желаю семье процветания, веры и любви, пусть молитвы будут всегда услышаны. С праздником!

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