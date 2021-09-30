В День библиотек отмечают свой праздник все библиотекари, а также посетители библиотек.

Ежегодно 30 сентября отмечается Всеукраинский день библиотек. Библиотека – это настоящая сокровищница, которая хранит память и мудрость народа. В Украине насчитывается более 40 тысяч библиотек, в которых работает около 53 тысяч библиотекарей.

Этот праздник был учрежден указом президента в 1998 году. Отмечают его как библиотекари, так и обычные посетители библиотек. У библиотеки есть ещё один "профессиональный" праздник – Всемирный день библиотек 27 мая. Напомним, что 30 сентября также отмечается День переводчика.

Всеукраинский день библиотек: поздравления в стихах и прозе

Текут себе моря и реки,

А мы отпразднуем, как надо

Сегодня День библиотеки

Всеукраинского масштаба!

И пусть же все течет и дальше,

Не знать покоя этим рекам,

А мы воскликнем все без фальши:

Ура, ура библиотекам!

***

Вся Украина отмечает,

Сегодня день библиотеки,

Мы книг по больше пожелаем,

И чтоб читали дети.

Читателей чтоб было много,

И к книгам чтоб вела дорога,

Примите вы этот стишок,

Вот в этот праздничный денек.

***

Библиотека — храм науки, это точно,

Узнаешь все ты тайны там заочно.

Я с библиотечным днём поздравляю,

И книжек очень много посылаю.

Чтоб пополнялись все библиотеки,

Чтобы мудрость книжная жила вовеки.

***

Библиофилам и читателям привет,

Сегодня день библиотеки,

На все вопросы там найти ответ,

Бывает интересней, чем на дискотеке,

Желаем вдохновения, удачи,

Новинок в книжном мире,

Чтоб интеллект ваш был богаче,

Как магазин у ювелира!

***

Я с праздником хочу поздравить тех,

Кто к книгам страсть особую питает,

Всеукраинский день библиотек

Читателей всех в гости приглашает.

Новинки украшают стеллажи,

И старые друзья на полках ждут,

За знанием, за мудростью всегда

В библиотеку пусть дороги нас ведут.

***

Гуляем день библиотек -

Дань уважения книгам!

Склоняется к ним человек

В Хранилище великом.

На нестираемых строках

Находит смысл, знание.

Желаем в будущих веках

Вам славы, процветания.

***

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийПоздравляю со Всеукраинским днем библиотек! Желаю, чтобы каждый день приходили новые читатели и черпали знания в ваших стенах. Пусть полки заполнят новые книги, а библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно!

***

Огромная благодарность и признательность всем работникам библиотек за их самоотверженный труд! За то, что они продолжают беречь знания, накопленные веками для всех нас. С Днем библиотек вас! Пусть в вашей библиотеке всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги.

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Поздравляю с книжным праздником! Библиотека — особое место. Пусть там всегда царит волшебная атмосфера. Пусть книги бережно и верно хранят интересную информацию и радуют своих читателей!

День библиотек: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова