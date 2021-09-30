Ежегодно 30 сентября отмечается Всеукраинский день библиотек. Библиотека – это настоящая сокровищница, которая хранит память и мудрость народа. В Украине насчитывается более 40 тысяч библиотек, в которых работает около 53 тысяч библиотекарей.
Этот праздник был учрежден указом президента в 1998 году. Отмечают его как библиотекари, так и обычные посетители библиотек. У библиотеки есть ещё один "профессиональный" праздник – Всемирный день библиотек 27 мая. Напомним, что 30 сентября также отмечается День переводчика.
Всеукраинский день библиотек: поздравления в стихах и прозе
Текут себе моря и реки,
А мы отпразднуем, как надо
Сегодня День библиотеки
Всеукраинского масштаба!
И пусть же все течет и дальше,
Не знать покоя этим рекам,
А мы воскликнем все без фальши:
Ура, ура библиотекам!
***
Вся Украина отмечает,
Сегодня день библиотеки,
Мы книг по больше пожелаем,
И чтоб читали дети.
Читателей чтоб было много,
И к книгам чтоб вела дорога,
Примите вы этот стишок,
Вот в этот праздничный денек.
***
Библиотека — храм науки, это точно,
Узнаешь все ты тайны там заочно.
Я с библиотечным днём поздравляю,
И книжек очень много посылаю.
Чтоб пополнялись все библиотеки,
Чтобы мудрость книжная жила вовеки.
***
Библиофилам и читателям привет,
Сегодня день библиотеки,
На все вопросы там найти ответ,
Бывает интересней, чем на дискотеке,
Желаем вдохновения, удачи,
Новинок в книжном мире,
Чтоб интеллект ваш был богаче,
Как магазин у ювелира!
***
Я с праздником хочу поздравить тех,
Кто к книгам страсть особую питает,
Всеукраинский день библиотек
Читателей всех в гости приглашает.
Новинки украшают стеллажи,
И старые друзья на полках ждут,
За знанием, за мудростью всегда
В библиотеку пусть дороги нас ведут.
***
Гуляем день библиотек -
Дань уважения книгам!
Склоняется к ним человек
В Хранилище великом.
На нестираемых строках
Находит смысл, знание.
Желаем в будущих веках
Вам славы, процветания.
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Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийПоздравляю со Всеукраинским днем библиотек! Желаю, чтобы каждый день приходили новые читатели и черпали знания в ваших стенах. Пусть полки заполнят новые книги, а библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно!
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Огромная благодарность и признательность всем работникам библиотек за их самоотверженный труд! За то, что они продолжают беречь знания, накопленные веками для всех нас. С Днем библиотек вас! Пусть в вашей библиотеке всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги.
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Поздравляю с книжным праздником! Библиотека — особое место. Пусть там всегда царит волшебная атмосфера. Пусть книги бережно и верно хранят интересную информацию и радуют своих читателей!