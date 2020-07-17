Успение Пресвятой Богородицы: дата праздника, история

В августе тысячи паломников отправляются в Иерусалим, чтобы почтить память Девы Марии.

Успения Пресвятой Богородицы христиане Украины отмечают в этом году 15 и 28 августа. Это праздник католиков и православных посвящен упоминанию смерти или успении Святой Матери. В августе тысячи паломников отправляются в Иерусалим, чтобы почтить память Девы Марии.

В отличие от праздника мучеников христианской церкви, праздник в честь Девы Марии позднейшего богословского углубления о догмате воплощения для защиты от посягательств еретиков и достоинство Матери, произошедшем в V веке. Только тогда Церковь обратила внимание на личность Марии.

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Дата была выбрана неслучайно, поскольку этот день связан с событиями, описанными в Библии, когда Мария вместе с Иосифом покидают стены Назарета и идут в Вифлеем. Впрочем, для них не было места в гостинице, и поэтому, когда сын Божий родился, его положили в ясли возле скота.

Как празднуют в Украине

Если 28 августа приходится на среду или пятницу, тогда украинцы едят рыбу, когда же на другие дни недели – поста нет.

В Успения есть один день предпраздника и девять дней послепраздника. В эти дни Церковь выставляет в храмах чины Божьей Матери и особенно заботится о соблюдении зачитывания всех молитв.

Во время великой хвалы священники выходят к плащанице Марии, кадят ее и обносят вокруг храма.

28 августа православным христианам лучше придерживаться примерного и тихого почитания Марии.

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