Молитвы на Троицу нужно читать с верой в сердце и без злых помыслов - только тогда Бог услышит вас.

Троица - это самый важный христианский праздник июня, который объединяет всех христиан. В этом году Троица празднуется 12 июня. В эту дату небеса слышат молитвы и просьбы от верующих. Молится нужно в церкви у иконы Троицы, либо дома, наедине с собой. У молящегося должны быть чистые помыслы, без злорадства или жадности в душе.

За день до праздника отмечается Троицкая родительская суббота. В этот поминальный день молится можно только об усопших.

Молитва на Троицу об усопших

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда.

Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Сильная молитвы на Троицу "Царю небесный"

Царь Небесный, Утешитель (Советник, Наставник), Дух Истины, везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель Жизни, прийди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

Молитва на Троицу о замужестве

О, Всеблагой Господи, я знаю, что великое счастье мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душею и всем сердцем моим, и чтобы исполняла во всем святую волю Твою.

Управляй же Сам, о Боже мой, душею моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе Одному, ибо Ты Создатель и Бог мой.

Сохрани мя от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают мя. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же ми охоту к трудолюбию и благослови труды моя. Поелику же Закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи мя, Отче Святый, к сему, освященному Тобою, званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множится и населяти землю.

Услышь смиренную молитву мою, из глубины девичего сердца Тебе возсылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва на Троицу о благословении и прощении грехов

Во имя Отца-Бога, Сына и Духа Святаго молим о всепрощении и помиловании в день светлый и праздничный. Трижды Единый Отец наш небесный, возносим слова радости в этот праздничный день, находимся в доме Твоем и кланяемся образам в надежде на наставление и избавление от болезней и грехов, наши души отягощающих.

Провозглашаем веру истинную да передаем из уст в уста слова благодарности за жизни наши в добре и милости Твоей. Молимся за каждого на земле живущего, под Твоим взором обитающего. Благослови, Господи, на жизнь праведную в милости и благости. Дай нам, Боже, прожить ее в почитании Тебя да в воспитании детей по заветам Твоим неоспоримым и единственно праведным. Аминь.

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