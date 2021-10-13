Праздник Покров своими корнями уходит в язычество. Славяне издавна считали, что в этот день природа очищается, успокаивается и засыпает. В народе замечали, что именно с 14 октября наступают холода.
Кроме Покрова Пресвятой Богородицы граждане нашей страны отметят День защитника Украины и День украинского казачества.
- Когда Покров в 2021 году - дата и история праздника
- Можно ли жениться на Покров - традиции и приметы
- Что нужно делать на Покров - гадания и обряды
- Покрова 2021 - что нельзя делать в этот день
Когда Покров в 2021 году - дата и история праздника
Христианская церковь установила великий праздник и датировала его 14 октября. Торжественное событие возникло в честь исторического, произошедшего в X веке в Константинополе.
Читайте такжеПриметы на Покрову Пресвятой Богородицы: обычаи, что можно и нельзя делатьТогда на город напали враги, окружили и хотели завоевать. Все горожане - от мала до велика - начали читать молитвы Богородице с просьбой защитить их. Святой Андрей проводил службу и в один миг увидел над головой своей чудо: ему явилась Дева Мария, а с ней - ангелы и святые пророки. Богородица сняла со своей головы омофор и распростерла его над всеми жителями Константинополя. Вскоре город освободили, а жители были спасены.
С того дня Пресвятая Богородица считается защитницей невинных и покровительницей верующих.
Можно ли жениться на Покров - традиции и приметы
Как и в любой другой церковный праздник, верующие 14 октября посещают службы в храмах. Будучи там, они молятся Деве Марии о здравии и благополучии для себя и своих родных. Поход в церковь - самая главная традиция для верующих, люди передают ее из поколения в поколение.
Издавна существуют и другие традиции на Покров:
В этот день многие играли свадьбы, так как считали, что брак, заключенный 14 октября, вечно будет находиться под защитой Девы Марии.
- На Покров начинались вечерницы, которые продолжались до Пасхи. Девушки приходили в храм задолго до начала службы, ставили свечи и просили о скором замужестве. Также на праздник молились иконе Богородицы и приговаривали:
"Святая Покровушка, покрой мне головушку", "Святая мать, Покрова, накрой мою голову, хоть тряпкой, лишь бы не остаться девой".
- Во время праздника обязательно нужно печь блины. Перед тем, как садиться за трапезу, хозяйка брала тарелку с угощением и обходила все углы в доме, читая молитву Богородице. Кроме того, было принято печь каравай к столу. Если его не съедали полностью, остатки сушили и хранили до Великого поста.
- Пары, которые поженились на Покров, в старину делали себе ложе из ржаных снопов. Считалось, что если первую ночь молодожены будут спать на таком месте, брак будет счастливым долгие годы.
Что нужно делать на Покров - гадания и обряды
На большой праздник Покров Пресвятой Богородицы 2021 незамужняя девушка может узнать, за кого она выйдет замуж. Для этого перед сном нужно съесть пять вареников и произнести заговор: "Суженый мой, ряженный, принеси мне ночью водички попить". Тот, кто даст ей напиться, тот и станет женихом.
Еще одно распространенное гадание - на зернах. Нужно сварить 72 пшеничных зерна, отойти от своего дома на 72 шага и разбросать зерна по улице. Дождаться глубокой ночи, выйти на улицу и поднять первое, что попадется под руку:
- вареное зерно - муж будет добрым, верным и молодым;
- веточка - суженый окажется с "золотыми руками";
- бумажка - парень встретится умный и богатый;
- земля - жених окажется "рабочей" профессии.
Самый важный обряд на Покрова - гадание, которое помогало выяснить, кто из девушек выйдет замуж первой. Для этого подружки отрезали нити одинаковой длины и одновременно поджигали. Та девушка, чья нить сгорит первой, заключит брак быстрее всех.
Покрова 2021 - что нельзя делать в этот день
На Покров Пресвятой Богородицы, как и в любой другой церковный праздник, существуют свои запреты, которые нельзя нарушать, если вы не хотите остаться без защиты:
- не занимайтесь грязной и тяжелой работой, не стирайте, не убирайте, для берите в руки иголки и шитье;
- не употребляйте алкоголь и не готовьте - устраивать приготовления к празднику можно только вечером;
- не одалживайте деньги и сами не берите взаймы.
Сегодня, конечно же, нельзя ругаться, сплетничать, врать и затевать конфликтные ситуации. Церковь призывает быть терпимее, смиреннее и милосерднее к окружающим людям.
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