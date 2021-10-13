Ежегодно 14 октября христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Праздник Покров своими корнями уходит в язычество. Славяне издавна считали, что в этот день природа очищается, успокаивается и засыпает. В народе замечали, что именно с 14 октября наступают холода.

Кроме Покрова Пресвятой Богородицы граждане нашей страны отметят День защитника Украины и День украинского казачества.

Когда Покров в 2021 году - дата и история праздника

Христианская церковь установила великий праздник и датировала его 14 октября. Торжественное событие возникло в честь исторического, произошедшего в X веке в Константинополе.

Читайте такжеПриметы на Покрову Пресвятой Богородицы: обычаи, что можно и нельзя делатьТогда на город напали враги, окружили и хотели завоевать. Все горожане - от мала до велика - начали читать молитвы Богородице с просьбой защитить их. Святой Андрей проводил службу и в один миг увидел над головой своей чудо: ему явилась Дева Мария, а с ней - ангелы и святые пророки. Богородица сняла со своей головы омофор и распростерла его над всеми жителями Константинополя. Вскоре город освободили, а жители были спасены.

С того дня Пресвятая Богородица считается защитницей невинных и покровительницей верующих.

Можно ли жениться на Покров - традиции и приметы

Как и в любой другой церковный праздник, верующие 14 октября посещают службы в храмах. Будучи там, они молятся Деве Марии о здравии и благополучии для себя и своих родных. Поход в церковь - самая главная традиция для верующих, люди передают ее из поколения в поколение.

Издавна существуют и другие традиции на Покров:

В этот день многие играли свадьбы, так как считали, что брак, заключенный 14 октября, вечно будет находиться под защитой Девы Марии.

На Покров начинались вечерницы, которые продолжались до Пасхи. Девушки приходили в храм задолго до начала службы, ставили свечи и просили о скором замужестве. Также на праздник молились иконе Богородицы и приговаривали:

"Святая Покровушка, покрой мне головушку", "Святая мать, Покрова, накрой мою голову, хоть тряпкой, лишь бы не остаться девой".

Во время праздника обязательно нужно печь блины. Перед тем, как садиться за трапезу, хозяйка брала тарелку с угощением и обходила все углы в доме, читая молитву Богородице. Кроме того, было принято печь каравай к столу. Если его не съедали полностью, остатки сушили и хранили до Великого поста.

Пары, которые поженились на Покров, в старину делали себе ложе из ржаных снопов. Считалось, что если первую ночь молодожены будут спать на таком месте, брак будет счастливым долгие годы.

Что нужно делать на Покров - гадания и обряды

На большой праздник Покров Пресвятой Богородицы 2021 незамужняя девушка может узнать, за кого она выйдет замуж. Для этого перед сном нужно съесть пять вареников и произнести заговор: "Суженый мой, ряженный, принеси мне ночью водички попить". Тот, кто даст ей напиться, тот и станет женихом.

Еще одно распространенное гадание - на зернах. Нужно сварить 72 пшеничных зерна, отойти от своего дома на 72 шага и разбросать зерна по улице. Дождаться глубокой ночи, выйти на улицу и поднять первое, что попадется под руку:

вареное зерно - муж будет добрым, верным и молодым;

веточка - суженый окажется с "золотыми руками";

бумажка - парень встретится умный и богатый;

земля - жених окажется "рабочей" профессии.

Самый важный обряд на Покрова - гадание, которое помогало выяснить, кто из девушек выйдет замуж первой. Для этого подружки отрезали нити одинаковой длины и одновременно поджигали. Та девушка, чья нить сгорит первой, заключит брак быстрее всех.

Покрова 2021 - что нельзя делать в этот день

На Покров Пресвятой Богородицы, как и в любой другой церковный праздник, существуют свои запреты, которые нельзя нарушать, если вы не хотите остаться без защиты:

не занимайтесь грязной и тяжелой работой, не стирайте, не убирайте, для берите в руки иголки и шитье;

не употребляйте алкоголь и не готовьте - устраивать приготовления к празднику можно только вечером;

не одалживайте деньги и сами не берите взаймы.

Сегодня, конечно же, нельзя ругаться, сплетничать, врать и затевать конфликтные ситуации. Церковь призывает быть терпимее, смиреннее и милосерднее к окружающим людям.

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Автор: Кристина Кащавцева