Красивые поздравительные строки и картинки с праздником Светлого Христова Воскресения.

Уже совсем скоро христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Празднование Светлого Христова Воскресения в этом году пришлось на 2 мая.

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Идут последние приготовления к встрече этого радостного и светлого праздника. В день самой Пасхи христиане будут славить Спасителя и приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!". На что принято говорить в ответ "Воистину воскрес!".

УНИАН сделал подборку самых искренних поздравлений со Светлым Христовым Воскресением в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.

Поздравления с Пасхой в стихах и прозе

***

С Пасхой вас! С Христа спасением!

С благодатным воскресеньем!

И с весной вас, и с теплом,

Пусть согреет солнце дом!

Я вас с улыбкой поздравляю,

Здоровья крепкого желаю!

Пусть стороной ненастья обойдут,

А радость и любовь скорей найдут!

***

Святое Воскресение пришло!

Пусть будет на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра,

Полна тепла, надежды и добра!

***

Желаю светлой Пасхи,

Чтобы жилось, как в сказке,

Везенья и удачи,

Чтоб стала ты богаче.

Чтоб близкие любили,

Друзья боготворили,

Карьера удавалась,

Удача улыбалась.

***

Со светлым праздником тебя,

С Великой Пасхой поздравляю!

Почаще верить в чудеса

И улыбаться пожелаю!

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй и сердечной,

Дружбы крепкой, любви вечной!

***

С праздником Пасхи! Пусть каждое мгновенье этого божественного дня наполняет сердце благодатью, лаской и упоением. А радость Христова Воскресения побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Счастья - для души, здоровья - для тела, безмятежности - для разума! Христос Воскрес!

***

От всей души я поздравляю тебя со светлым праздником Пасхи! Пусть это Светлое Воскресенье станет для тебя, твоей семьи и всех близких началом новой, радостной и счастливой жизни! Пусть с этой благой вестью в ваш дом войдет добро, надежда и любовь! Христос Воскрес!

***

Храни тебя Христос

От всякого ненастья,

От злого языка,

От боли и от недуга,

И дай тебе Господь,

Коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет,

Любви, добра и счастья!

***

С Великой Пасхой наши поздравления.

За нас Христос принял тяжелые мучения.

Бог Сына на мучения послал,

Чтобы в дальнейшем весь народ наш не страдал.

В день Пасхи даже солнышко играет,

Оно Иисуса в веках прославляет.

Ведь он спустился в этот день с небес,

Христос воскрес, Христос воскрес.

***

В душе, где вера поселилась,

Там обитает благодать.

Хочу, чтоб сердце звонче билось!

Христа мы будем величать!

Со светлой, пышной Пасхой!

Пусть сбудется мечта!

Пускай восторжествуют

Любовь и доброта!

***

На Пасху пусть в твоей душе зацветут цветочки счастья, благодарности, веры и доброты. Христос же не зря отдал жизнь, чтобы все мы жили в гармонии друг с другом. Вкусного куличика тебе и богатого пасхального застолья! Христос Воскрес!

***

Христос воскрес! Пусть жизнь подарит много радостных чудес! Пусть в дома приходит счастье за накрытый стол, пусть удачу в жизни личной каждый из нас нашел!

***

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю со Светлым Христовым воскресением - Пасхой Господней! Желаем исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.

С Пасхой – картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская