Уже совсем скоро христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Празднование Светлого Христова Воскресения в этом году пришлось на 2 мая.
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Идут последние приготовления к встрече этого радостного и светлого праздника. В день самой Пасхи христиане будут славить Спасителя и приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!". На что принято говорить в ответ "Воистину воскрес!".
УНИАН сделал подборку самых искренних поздравлений со Светлым Христовым Воскресением в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.
Поздравления с Пасхой в стихах и прозе
***
С Пасхой вас! С Христа спасением!
С благодатным воскресеньем!
И с весной вас, и с теплом,
Пусть согреет солнце дом!
Я вас с улыбкой поздравляю,
Здоровья крепкого желаю!
Пусть стороной ненастья обойдут,
А радость и любовь скорей найдут!
***
Святое Воскресение пришло!
Пусть будет на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра,
Полна тепла, надежды и добра!
***
Желаю светлой Пасхи,
Чтобы жилось, как в сказке,
Везенья и удачи,
Чтоб стала ты богаче.
Чтоб близкие любили,
Друзья боготворили,
Карьера удавалась,
Удача улыбалась.
***
Со светлым праздником тебя,
С Великой Пасхой поздравляю!
Почаще верить в чудеса
И улыбаться пожелаю!
***
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй и сердечной,
Дружбы крепкой, любви вечной!
***
С праздником Пасхи! Пусть каждое мгновенье этого божественного дня наполняет сердце благодатью, лаской и упоением. А радость Христова Воскресения побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Счастья - для души, здоровья - для тела, безмятежности - для разума! Христос Воскрес!
***
От всей души я поздравляю тебя со светлым праздником Пасхи! Пусть это Светлое Воскресенье станет для тебя, твоей семьи и всех близких началом новой, радостной и счастливой жизни! Пусть с этой благой вестью в ваш дом войдет добро, надежда и любовь! Христос Воскрес!
***
Храни тебя Христос
От всякого ненастья,
От злого языка,
От боли и от недуга,
И дай тебе Господь,
Коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет,
Любви, добра и счастья!
***
С Великой Пасхой наши поздравления.
За нас Христос принял тяжелые мучения.
Бог Сына на мучения послал,
Чтобы в дальнейшем весь народ наш не страдал.
В день Пасхи даже солнышко играет,
Оно Иисуса в веках прославляет.
Ведь он спустился в этот день с небес,
Христос воскрес, Христос воскрес.
***
В душе, где вера поселилась,
Там обитает благодать.
Хочу, чтоб сердце звонче билось!
Христа мы будем величать!
Со светлой, пышной Пасхой!
Пусть сбудется мечта!
Пускай восторжествуют
Любовь и доброта!
***
На Пасху пусть в твоей душе зацветут цветочки счастья, благодарности, веры и доброты. Христос же не зря отдал жизнь, чтобы все мы жили в гармонии друг с другом. Вкусного куличика тебе и богатого пасхального застолья! Христос Воскрес!
***
Христос воскрес! Пусть жизнь подарит много радостных чудес! Пусть в дома приходит счастье за накрытый стол, пусть удачу в жизни личной каждый из нас нашел!
***
С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю со Светлым Христовым воскресением - Пасхой Господней! Желаем исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.
С Пасхой – картинки и открытки
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