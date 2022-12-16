Пожелания с Новым годом 2023 на украинском языке и на русском - в материале УНИАН.

Новый год 2023 будет проходить под покровительством Черного Водяного Кролика - активного животного, которое ценит семейный очаг, тепло и уют. Именно поэтому важно запастись самыми красивыми открытками и теплыми пожеланиями к празднику. УНИАН расскажет, какое поздравления с Новым годом на украинском или русском языках точно порадует ваших близких.

Ранее мы говорили о том, какие открытки с Рождеством Христовым 2022 также понравятся адресатам.

Поздравление с Новым годом 2023 на русском языке

С Новым годом поздравляем,

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Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

Новый год - новая страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы, с Новым годом!

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь - благополучной и счастливой!

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

Пусть каждый новый миг наступающего года приносит в дом счастье, везение, уют и теплоту! Пусть каждое событие будет наполнено радостными мгновениями, блеском в глазах, улыбками близких.

Пусть этот праздник принесет

Всё то, что в жизни много значит!

Желаю в светлый Новый год

Добра, здоровья и удачи!

Пускай веселый смех звучит,

А сердце - счастье заполняет,

Ведь дед Мороз осуществит

Всё, что душа твоя желает!

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесёт много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!

Пусть счастье в руки упадет

И, как снежинка, не растает.

Пусть сбудется под Новый год

Всё то, о чём душа мечтает!

Здоровье будет пусть, любовь,

Всё остальное - достижимо.

А то, что портит людям кровь,

Пусть навсегда проходит мимо!

Новый год - это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Желаю не только мечтать в этом новом году, а и медленно, но уверенно идти в направлении новых открытий и больших побед. Пусть в этой дороге сопровождает удача и тепло самых близких людей. С Новым годом!

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб сбывались все мечты,

В праздник зимней красоты!

Чтобы счастье приходило,

Вам везение дарило,

А еще успех и радость,

Чудеса, удачи сладость!

С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

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