Новый год 2023 будет проходить под покровительством Черного Водяного Кролика - активного животного, которое ценит семейный очаг, тепло и уют. Именно поэтому важно запастись самыми красивыми открытками и теплыми пожеланиями к празднику. УНИАН расскажет, какое поздравления с Новым годом на украинском или русском языках точно порадует ваших близких.
Ранее мы говорили о том, какие открытки с Рождеством Христовым 2022 также понравятся адресатам.
Поздравление с Новым годом 2023 на русском языке
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!
Новый год - новая страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы, с Новым годом!
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь - благополучной и счастливой!
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
Пусть каждый новый миг наступающего года приносит в дом счастье, везение, уют и теплоту! Пусть каждое событие будет наполнено радостными мгновениями, блеском в глазах, улыбками близких.
Пусть этот праздник принесет
Всё то, что в жизни много значит!
Желаю в светлый Новый год
Добра, здоровья и удачи!
Пускай веселый смех звучит,
А сердце - счастье заполняет,
Ведь дед Мороз осуществит
Всё, что душа твоя желает!
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесёт много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!
Пусть счастье в руки упадет
И, как снежинка, не растает.
Пусть сбудется под Новый год
Всё то, о чём душа мечтает!
Здоровье будет пусть, любовь,
Всё остальное - достижимо.
А то, что портит людям кровь,
Пусть навсегда проходит мимо!
Новый год - это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Желаю не только мечтать в этом новом году, а и медленно, но уверенно идти в направлении новых открытий и больших побед. Пусть в этой дороге сопровождает удача и тепло самых близких людей. С Новым годом!
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
В праздник зимней красоты!
Чтобы счастье приходило,
Вам везение дарило,
А еще успех и радость,
Чудеса, удачи сладость!
С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!