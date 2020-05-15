С Днем семьи: яркие открытки и лучшие поздравления с праздником

Искренние и нежные пожелания для самых дорогих людей в стихах, прозе и картинках.

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи (International Day of Families).

Этот праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году, осознавая роль семьи в жизни общества.

Читайте такжеИменины в июне 2020 – как выбрать имя ребенку

С семьи начинается жизнь человека, здесь он формируется как личность. Семья - источник любви и уважения. Будучи основой общества, она остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений.

В День семьи принято поздравлять своих близких красивым стихом или открыткой, обнять и поцеловать своих родителей. УНИАН собрал лучшие поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках.

С Международным днем семьи – стихотворные поздравления и открытки

***

С Международным днем семьи!

Добра, терпенья и любви.

Пускай в семье будет уют.

А все невзгоды прочь уйдут.

Пусть дом вам станет крепостью, причалом,

Чтоб жизнь для вас счастливей только стала.

И помните: семья - это святое.

Она спасет, поддержит и от бед укроет.

***

Семья - вот самый главный клад,

Она дороже всех наград!

Семью свою всегда цените,

Родных людей своих любите!

Дарить любовь нужно стремиться,

Она вернется к вам сторицей,

Пускай в семье у вас всегда

Царят лишь мир и доброта!

Есть в жизни ценности большие,

Их не продать и не купить.

И отмечают во всём мире

Международный день семьи!

Пусть счастье входит в каждый дом,

Пусть в доме пахнет пирогом,

Пусть звонкий смех детей звучит,

Любовь всегда в семье царит!

***

Семья - это мамочка, папа,

Семья - это радостный смех.

Семья - это детства этапы,

Семья - в жизнь дорога для всех.

Бабулечки, дедушки, внуки,

Братишки, сестренки, Барбос...

Семья — это теплые руки

И краской измазанный нос.

Семья - это праздники, будни,

Семья - когда счастья не счесть.

Бывает, семья - это трудно,

Но важно, когда она есть.

В сей праздник семьи всенародный

Я вас от души поздравляю.

Обходит вас пусть непогода...

Семьи такой всем я желаю.

***

Международный день семьи -

Красивый и душевный праздник,

Семья - основа из основ,

В ней каждый — значимый участник.

Желаю вам добра и счастья,

Любви большой и понимания,

Семья пусть будет вашим тылом,

Пусть будет силой и призванием.

***

С Международным днем семьи

Вас поздравляю я,

Для человека каждого

Главное - семья.

Желаю, чтобы в семьях

Добро и мир царили,

Родители и дети

Счастливы, чтоб были.

Желаю, чтоб любовью

Пылал очаг домашний,

Любви, добра и счастья

Семье желаю каждой.

Поздравления с Днем семьи в прозе и картинках

Семья - это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справится с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь!

***

Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

***

Поздравляем всех, кто черпает силу и вдохновение в семейных узах с Международным днём семьи. Семья — это опора каждого человека, источник его счастья и радости. Желаем крепости семейных уз, теплоты, уюта, гармонии, любви, взаимопонимания и процветания.

***

Без преувеличения можно сказать: семья — это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть же сегодня каждый вспомнит о своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днём семьи, дорогие!