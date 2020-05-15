С Днем семьи: яркие открытки и лучшие поздравления с праздником
Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи (International Day of Families).
Этот праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году, осознавая роль семьи в жизни общества.
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С семьи начинается жизнь человека, здесь он формируется как личность. Семья - источник любви и уважения. Будучи основой общества, она остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений.
В День семьи принято поздравлять своих близких красивым стихом или открыткой, обнять и поцеловать своих родителей. УНИАН собрал лучшие поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках.
С Международным днем семьи – стихотворные поздравления и открытки
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С Международным днем семьи!
Добра, терпенья и любви.
Пускай в семье будет уют.
А все невзгоды прочь уйдут.
Пусть дом вам станет крепостью, причалом,
Чтоб жизнь для вас счастливей только стала.
И помните: семья - это святое.
Она спасет, поддержит и от бед укроет.
***
Семья - вот самый главный клад,
Она дороже всех наград!
Семью свою всегда цените,
Родных людей своих любите!
Дарить любовь нужно стремиться,
Она вернется к вам сторицей,
Пускай в семье у вас всегда
Царят лишь мир и доброта!
Есть в жизни ценности большие,
Их не продать и не купить.
И отмечают во всём мире
Международный день семьи!
Пусть счастье входит в каждый дом,
Пусть в доме пахнет пирогом,
Пусть звонкий смех детей звучит,
Любовь всегда в семье царит!
***
Семья - это мамочка, папа,
Семья - это радостный смех.
Семья - это детства этапы,
Семья - в жизнь дорога для всех.
Бабулечки, дедушки, внуки,
Братишки, сестренки, Барбос...
Семья — это теплые руки
И краской измазанный нос.
Семья - это праздники, будни,
Семья - когда счастья не счесть.
Бывает, семья - это трудно,
Но важно, когда она есть.
В сей праздник семьи всенародный
Я вас от души поздравляю.
Обходит вас пусть непогода...
Семьи такой всем я желаю.
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Международный день семьи -
Красивый и душевный праздник,
Семья - основа из основ,
В ней каждый — значимый участник.
Желаю вам добра и счастья,
Любви большой и понимания,
Семья пусть будет вашим тылом,
Пусть будет силой и призванием.
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С Международным днем семьи
Вас поздравляю я,
Для человека каждого
Главное - семья.
Желаю, чтобы в семьях
Добро и мир царили,
Родители и дети
Счастливы, чтоб были.
Желаю, чтоб любовью
Пылал очаг домашний,
Любви, добра и счастья
Семье желаю каждой.
Поздравления с Днем семьи в прозе и картинках
Семья - это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справится с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь!
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Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!
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Поздравляем всех, кто черпает силу и вдохновение в семейных узах с Международным днём семьи. Семья — это опора каждого человека, источник его счастья и радости. Желаем крепости семейных уз, теплоты, уюта, гармонии, любви, взаимопонимания и процветания.
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Без преувеличения можно сказать: семья — это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть же сегодня каждый вспомнит о своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днём семьи, дорогие!