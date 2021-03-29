Трогательные стихи и картинки к празднику самого родного человека.

День рождения самого родного человека - это радостный и одновременно волнительный период. В день рождения мамы хочется выразить ей благодарность за всё, сказать красивые комплименты и теплые слова. Но часто возникают проблемы с составлением искреннего поздравления. УНИАН поможет вам подобрать красивые трогательные слова и картинки для такого радостного праздника.

Поздравления с днем рождения маме

Пусть иногда мне не хватает слов,

Не думай, что тебя не уважаю,

Что не ценю я всех твоих трудов,

Что никогда и ничего не замечаю.

За все слова, что я не говорю,

Я у тебя прошу сейчас прощения!

Ты знай, что я тебя очень люблю.

Моя мамуля. Мама, с днем рождения.

Пусть каждый день приносит тебе радость.

Здоровья, счастья я желаю и любви.

Пусть ангелы тебя оберегают

На ждущем впереди тебя пути.

Мама, мамочка, мамуля,

С днем рождения тебя!

Пусть от смеха и веселья

Век блестят твои глаза.

Пусть с улыбкой лучезарной

Каждый день проходит твой,

Радость, счастье и здоровье

Следом ходят за тобой!

Сегодня день особенный —

У мамы день рождения!

Спасибо, моя мамочка,

За ласку и терпение,

За руки твои нежные,

За сердце твоё доброе,

Прощающее, верное,

Родное и бездонное.

Желаю тебе радости,

Добра, благополучия.

И помни, моя милая,

Что ты на свете лучшая!

Мамочка, любимая, родная,

С днем рожденья, милая моя.

Я тебя душевно поздравляю,

И пусть Бог всегда хранит тебя.

Пусть хранит тебя твой ангел верный,

Пусть ты будешь счастлива вовек.

Я люблю тебя! Ты самый главный,

Самый дорогой мне человек!

Любимая, нежная, просто прекрасная,

Мамочка милая, солнышко ясное,

Будь всегда доброй, счастливой, весёлой,

Самое главное, будь ты здоровой!

По пустякам никогда не печалься,

Просто живи, каждым днём наслаждайся,

Радость пусть кружит тебя, словно вьюга,

И станет удача надёжной подругой!

У самой лучшей мамы на планете

Сегодня день рожденья наступил,

Пусть для тебя, родная, солнце светит,

И небо даст терпения и сил.

Пусть Ангелы тебя оберегают,

И настроенье радостно поёт,

Добро и нежность всюду окружают,

И только радость жизнь тебе несёт!

Мама милая, родная

С днем рожденья поздравляю:

Будь здоровой и счастливой

И всегда такой красивой!

Пусть будет день любой хорош,

Минуют беды, слезы, ложь,

Успех тебя не покидает,

Друзья, родные окружают.

Чтоб исполнялись все мечты,

Дарили чаще чтоб цветы.

Тоски не знать и жизнь любить,

Себя прекрасную ценить!

Моя прекрасная мамочка, поздравляю тебя с днем рождения! От всего сердца хочу пожелать тебе прекрасного настроения, восхитительных впечатлений, крепкого здоровья. Пусть все твои надежды оправдаются, мечты исполнятся, как по волшебству. Пусть каждый день приносит радость, тепло и вдохновение. Желаю тебе огромного счастья!

Милая моя и любимая мамочка, самый близкий и родной мне человек. С днем рождения! Будь всегда здоровой, счастливой, любимой, такой же веселой и лучезарной. Спасибо тебе за всё, что ты для меня делала и делаешь. Желаю, чтоб ты радовала всю нашу семью своей красивой улыбкой еще очень много лет. Знай, что мы тебя любим! С праздником, мамуля!

С днем рождения, моя любимая мамочка! Желаю, чтобы мечты исполнялись, судьба улыбалась, а мир вокруг оставался добрым. Пусть жизнь будет долгой, яркой и наполненной приятными событиями. Хочу всегда видеть тебя счастливой, богатой, красивой и здоровой.

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Автор: Екатерина Пулатова