Какие религиозные поздравления в Сочельник точно понравятся вашим близким - узнайте на УНИАН.

Ежегодно православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января. Рождественский сочельник отмечается за день до торжества, когда Дева Мария родила Сына Божьего. УНИАН подскажет, как лучше поздравить знакомых с наступающим праздником.

Ранее мы говорили, какие гадания на Рождество помогут узнать будущее.

Рождественский сочельник - поздравления и открытки

Пускай Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пускай ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи - счастливыми, а дела - успешными. С Сочельником!

Пусть в Рождественский сочельник

Чудо вдруг произойдет,

И удача, и веселье

В дом уютный ваш войдет.

Пусть мечты осуществятся,

Веря в сказку Рождества,

Дни счастливые продлятся,

Не кончаясь никогда.

Будут все кругом здоровы,

Полны силы и добра.

Рождеством весь мир наполнен

Сказкой мира и тепла.

***

В Рождественский сочельник от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких преград. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!

В канун святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

***

Поздравляю с Рождественским сочельником и желаю мира, понимания дорогих людей, благополучия, радости души, терпения и вдохновения. Пусть вместе с добрым праздником в твою жизнь уверенно шагает счастье, пусть всё, что сердце загадает, непременно сбудется.

От сердца хочется сказать

Так много, что уже не счесть,

В сочельник главное желать,

Чтоб берегли мы то, что есть!

Здоровья, мира и везения,

Удачи, счастья и любви,

В душе покоя, умиротворения,

Достигнуть чтоб мечты смогли!

***

Поздравляю с Рождественским сочельником. Хочу от души пожелать мира и достатка, радости и красоты, гармонии и любви, надежды и благополучия, удачи и душевного тепла. Знай, счастье уже в пути, верь, что всё будет ещё лучше, чем сейчас.

В канун Святого Рождества

Сочельник отмечается,

Пусть в этот вечер волшебства

Мечты твои сбываются!

Пусть звезды светят за окном,

И по дороге млечной

Вдруг благодать придет в твой дом,

И будет жить в нём вечно!

***

Пускай Рождественский сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Пускай Господь благословит всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!

В Рождественский сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

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