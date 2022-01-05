Ежегодно православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января. Рождественский сочельник отмечается за день до торжества, когда Дева Мария родила Сына Божьего. УНИАН подскажет, как лучше поздравить знакомых с наступающим праздником.
Ранее мы говорили, какие гадания на Рождество помогут узнать будущее.
Рождественский сочельник - поздравления и открытки
Пускай Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пускай ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи - счастливыми, а дела - успешными. С Сочельником!
Пусть в Рождественский сочельник
Чудо вдруг произойдет,
И удача, и веселье
В дом уютный ваш войдет.
Пусть мечты осуществятся,
Веря в сказку Рождества,
Дни счастливые продлятся,
Не кончаясь никогда.
Будут все кругом здоровы,
Полны силы и добра.
Рождеством весь мир наполнен
Сказкой мира и тепла.
***
В Рождественский сочельник от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких преград. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!
В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!
***
Поздравляю с Рождественским сочельником и желаю мира, понимания дорогих людей, благополучия, радости души, терпения и вдохновения. Пусть вместе с добрым праздником в твою жизнь уверенно шагает счастье, пусть всё, что сердце загадает, непременно сбудется.
От сердца хочется сказать
Так много, что уже не счесть,
В сочельник главное желать,
Чтоб берегли мы то, что есть!
Здоровья, мира и везения,
Удачи, счастья и любви,
В душе покоя, умиротворения,
Достигнуть чтоб мечты смогли!
***
Поздравляю с Рождественским сочельником. Хочу от души пожелать мира и достатка, радости и красоты, гармонии и любви, надежды и благополучия, удачи и душевного тепла. Знай, счастье уже в пути, верь, что всё будет ещё лучше, чем сейчас.
В канун Святого Рождества
Сочельник отмечается,
Пусть в этот вечер волшебства
Мечты твои сбываются!
Пусть звезды светят за окном,
И по дороге млечной
Вдруг благодать придет в твой дом,
И будет жить в нём вечно!
***
Пускай Рождественский сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Пускай Господь благословит всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!
В Рождественский сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.